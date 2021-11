Un nouveau sondage révèle que la sécurité alimentaire est à géométrie variable dans les établissements de santé de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

La nourriture servie en CHSLD est l'élément récoltant le plus d'insatisfaction

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En cette Semaine des droits des usagers, le Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal dévoile les résultats d'un sondage sur les services alimentaires fournis dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et les hôpitaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Le coup de sonde, mené auprès de plus de 1500 usager.ère.s du territoire, démontre de bons coups mais également des écueils importants, notamment dans la nourriture servie en CHSLD. Il s'agit de l'élément ayant reçu le plus bas indice de satisfaction du sondage.

L'alimentation en hôpital plus appréciée qu'en CHSLD

Trois énoncés portant sur la nourriture servie en CHSLD obtiennent un indice de très basse satisfaction, avec plus du tiers des répondant.e.s qualifiant ceux-ci d'insatisfaisants. Il s'agit de l'adaptation des repas en fonction des goûts des résident.e.s (39 %), du goût des aliments (34 %) et de l'information disponible concernant les menus (33 %). La quantité de nourriture servie est cependant jugée acceptable par une forte proportion de répondant.e.s, 87 % d'entre eux se disant satisfait.e.s à ce sujet.

L'alimentation en hôpital semble, elle, être plus appréciée des usager.ère.s. Notamment, les répondant.e.s se sont montré.e.s très satisfait.e.s de la température des aliments servis, l'adaptation des repas en cas d'allergie et de la présentation des repas dans l'assiette dans des proportions de 56 %, 51 % et 50 %. Toutefois, l'adaptation des repas en fonction des cultures et des restrictions alimentaires découlant des religions reçoit un taux d'insatisfaction de 33 %. C'est l'aspect le moins apprécié par les usager.ère.s des hôpitaux.

Les services offerts par le personnel au moment des repas particulièrement apprécié

En ce qui a trait au personnel, les services donnés pendant les repas et les collations dans les CHSLD et les hôpitaux sont estimés satisfaisants par la population sondée. D'ailleurs, le service reçu dans les hôpitaux pendant les repas est l'élément qui obtient le niveau de satisfaction le plus élevé du sondage, toutes catégories confondues. Un bémol survient toutefois en CHSLD, alors que le peu d'informations données aux résident.e.s sur le contenu de leur assiette récolte un taux d'insatisfaction de 30 %.

« De manière générale, le manque d'informations sur ce que les usager.ère.s mangent, le goût des aliments et l'adaptabilité des menus aux caractéristiques culturelles et religieuses sont autant de pistes d'amélioration pour les gestionnaires des services alimentaires de la région », indique Jeannelle Bouffard, présidente du CUCI de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. « Ce sondage est une occasion de rappeler que le droit à la sécurité alimentaire fait partie des droits fondamentaux de tou.te.s les usager.ère.s, et qu'il importe de le respecter. En effet, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la sécurité alimentaire permet d'avoir accès à des repas nutritifs, mais aussi à des aliments considérés comme satisfaisants en fonction notamment des goûts, de la culture et des restrictions alimentaires des personnes », conclut-elle.

Le sondage a été effectué en juin dernier par la firme Médaillon Conseils auprès de plus de 1500 usager.ère.s, incluant 781 proches aidant.e.s, représentant les résident.e.s séjournant en CHSLD, et 881 usager.ère.s ayant séjourné récemment dans un hôpital pour une durée de plus d'un jour. Pour assurer une plus grande inclusivité, le sondage a été effectué par la poste et par appel téléphonique.

À propos du Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Le comité des usagers est formé d'usager.ère.s bénévoles qui s'investissent pour défendre les droits des usager.ère.s du réseau de la santé québécois et travailler à améliorer la qualité des soins et des services qui y sont donnés. Celui-ci représente indépendamment les intérêts des usager.ère.s auprès de tous les établissements de santé. La mission du comité est d'informer, d'accompagner et de veiller à ce que toutes les personnes qui reçoivent des services de santé soient traitées avec respect et dignité, et d'assurer la reconnaissance de leurs droits et libertés.

Le Comité des usagers du Centre intégré (CUCI) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe tous les comités des usagers du territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal dans lequel se trouvent deux hôpitaux, Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini, quinze CHSLD ainsi que l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

