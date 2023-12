Un récent sondage mené par Mainstreet Research auprès de plus de 1000 Québécois admettant jouer en ligne révèle que seulement 26,6 % d'entre eux utilisent la plateforme Espace Jeux de Loto-Québec pour jouer au casino en ligne et faire des paris sportifs.

MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - La Coalition québécoise du jeu en ligne (CQJL), une organisation sectorielle qui regroupe les plus importants joueurs de l'industrie du jeu en ligne dévoile aujourd'hui qu'un sondage mené par Mainstreet Research démontre que près de 3 joueurs québécois sur 4 (73%) choisissent des plateformes de jeux privées pour jouer au casino en ligne et pour faire des paris sportifs. Le récent sondage a été réalisé dans le but de déterminer les habitudes des Québécois lorsqu'ils jouent en ligne.

Une analyse approfondie des résultats du sondage menée auprès de 1 010 Québécois ayant admis avoir joué en ligne révèle que :

72 % des joueurs québécois utilisent la plateforme Espace Jeux de Loto-Québec exclusivement pour acheter des billets de loterie;

Si l'on exclut les joueurs québécois qui utilisent la plateforme Espace Jeux de Loto-Québec uniquement pour acheter des billets de loterie, le sondage révèle que seulement 26,6 % des joueurs utilisent le site pour jouer au casino en ligne et pour faire des paris sportifs.

Ainsi, près de 3 joueurs québécois sur 4 (73%) choisissent des plateformes de jeux privées pour jouer au casino en ligne et pour faire des paris sportifs.

« Ces résultats démontrent que le monopole de Loto-Québec sur le jeu en ligne ne tient que sur papier et que l'évaluation de la société d'État de ses parts de marché ne reflète pas la réalité », a déclaré Nathalie Bergeron, porte-parole de la Coalition. « Le gouvernement du Québec doit tenir compte des habitudes et préférences des Québécois qui s'adonnent au jeu en ligne et mettre en place un encadrement réglementaire adéquat pour protéger le grand nombre de Québécois qui choisit plutôt de jouer sur des plateformes privées de casino en ligne et de paris sportifs et non sur celle de la société d'État. ».

Soutien important en faveur d'une nouvelle réglementation et d'un organisme indépendant au Québec

Le sondage de Mainstreet Research a également révélé que plus des deux tiers des joueurs québécois (67 %) sont en faveur de réglementer les opérateurs privés de jeux en ligne par la mise en place d'un système de licences et de taxes. Ces résultats sont similaires aux données précédemment rapportées par la Coalition sur le même sujet en mai dernier auprès de la population générale, et démontrent un soutien constant à travers la province pour une nouvelle réglementation.

De plus, 56 % des joueurs québécois sont d'accord pour dire que la création d'un organisme de réglementation indépendant pour réglementer l'ensemble de l'offre de jeu au Québec, y compris Loto-Québec, permettrait de mieux répondre aux principaux enjeux concernant la sécurité des consommateurs et le jeu responsable.

La création d'un organisme de réglementation indépendant est la norme dans la plupart des juridictions au Canada et dans le monde, en plus d'avoir été recommandée par la Santé publique de Montréal dans un récent rapport pour appuyer les recommandations contre le projet de salon de jeu de Loto-Québec au Centre Bell. C'était également une recommandation du rapport du groupe de travail sur le jeu en ligne de 2014, présidé par la Dre Louise Nadeau. Les experts s'entendent qu'il est temps pour le Québec de moderniser le système de jeu actuel et que la société d'État ne peut pas continuer à s'autoréglementer.

À propos de la Coalition québécoise du jeu en ligne

La Coalition québécoise du jeu en ligne (Betway, Bet99, DraftKings, Flutter, Entain, RushStreet and Apricot) est une organisation sectorielle qui regroupe les plus importants joueurs de l'industrie du jeu en ligne, qui offrent une variété de services, allant des paris sportifs aux jeux de hasard. La Coalition a été lancée en mai 2023 pour demander au gouvernement du Québec de moderniser le système actuel en établissant un système de licences et de taxes et en créant un organisme de réglementation indépendant pour encadre l'ensemble du jeu au Québec. Ainsi, la Coalition souhaite contribuer à la mise en place d'un environnement responsable et sécuritaire qui protège les consommateurs.

