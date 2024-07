TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Nous vivons peut-être à l'ère du numérique, mais les Canadiens accordent toujours une grande importance à la prise de notes à la main. Un nouveau sondage commandé par BIC Canada* révèle que 62 % des Canadiens préfèrent prendre des notes à l'aide d'un stylo ou d'un crayon et de papier. Même les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans préfèrent écrire des notes à la main plutôt que d'utiliser des méthodes numériques telles que les téléphones, les ordinateurs portables ou les tablettes. Par ailleurs, 43 % des Canadiens qui prennent des notes utilisent un code couleur pour diverses raisons, notamment pour classer, hiérarchiser et retenir l'information. À l'heure de la rentrée scolaire, BIC, leader mondial des articles de papeterie, aide chacun à écrire sa propre histoire de réussite grâce à des conseils et des produits simples et fiables, dont son emblématique stylo 4 Couleur qui permet d'organiser ses notes en changeant de couleur d'un simple clic.

Les écrits restent

Les résultats du sondage commandé par BIC montrent clairement les avantages de l'écriture manuelle par rapport au format numérique, ainsi que les mérites d'utiliser un code couleur pour la prise de notes. On préfère ces pratiques pour toutes sortes de raisons, de la stimulation de la mémoire à l'amélioration des performances aux examens. Voici quelques points saillants du sondage :

Un pourcentage étonnant de 77 % des répondants estiment que les notes manuscrites contribuent à améliorer la rétention de la mémoire par rapport aux notes prises sous forme numérique. Cette tendance se retrouve dans toutes les catégories démographiques.

Les jeunes Canadiens sont plus enclins à utiliser le codage couleur dans leurs activités quotidiennes, peut-être poussés par la recherche et les influenceurs qui promeuvent cette pratique comme une habitude d'étude et d'organisation positive.

Les Canadiens qui codent leurs notes en couleur disent que cela les aide à classer l'information (82 %), à hiérarchiser les tâches (62 %) et à améliorer la rétention de la mémoire (36 %).

Plus d'un tiers des personnes âgées de 18 à 34 ans qui utilisent un code couleur dans leur vie quotidienne pensent que cela les aide à étudier plus efficacement, tandis qu'un quart d'entre elles estiment que cela favorise un meilleur apprentissage.

Des couleurs qui nous parlent

Qu'il s'agisse de notes d'étude, d'aide-mémoire quotidiens ou d'un journal, le recours au code couleur semble gagner en popularité et tous, des influenceurs aux organismes gouvernementaux en passant par les établissements d'enseignement, vantent les vertus de cette pratique. Cependant, comme toute chose, plus l'utilisation des codes couleur est facile, plus il est probable que nous en tirions directement bénéfice. Le stylo BIC 4 Couleur est une solution classique qui vous permet d'avoir l'équivalent d'un tiroir plein de stylos dans la main. Pas besoin de fouiller dans un étui à crayons, un tiroir en désordre ou un sac à dos pour trouver ce dont vous avez besoin et pour donner de la couleur à vos idées.

« Beaucoup d'entre nous ont grandi avec le stylo classique BIC 4 Couleur et se souviennent avec plaisir de son corps bleu et blanc brillant et du doux cliquetis que l'on entendait lors du changement de couleur de l'encre, souligne James Cheng, responsable du marketing de la marque, portefeuille d'expression humaine de BIC Canada. Ce classique de notre enfance est toujours au sommet des ventes et se trouve à la tête d'une famille de stylos 4 Couleur qui offre de quoi plaire à chacun d'entre nous, avec notamment l'introduction cette année d'une option Brillant métallique. »

Une famille haute en couleur

Que vous cherchiez à exceller dans vos études ou dans vos activités personnelles - ou les deux - les stylos BIC 4 Couleur offrent des options aux styles éclatants pour vous aider à réussir :

BIC 4 Couleur : Introduit en 1970, c'est le stylo multifonction original et mondialement connu qui vous permet de choisir parmi quatre couleurs d'encre - noir, bleu, rouge et vert - d'un simple clic. L'encre longue durée est fiable.

: Introduit en 1970, c'est le stylo multifonction original et mondialement connu qui vous permet de choisir parmi quatre couleurs d'encre - noir, bleu, rouge et vert - d'un simple clic. L'encre longue durée est fiable. NOUVEAU BIC 4 Couleur Brillant : Ce nouveau membre de la famille vous aide à briller avec tous les avantages colorés du stylo 4 Couleur original ainsi qu'un revêtement moderne et métallique pour ajouter encore plus d'éclat à votre écriture. Décernez-vous les honneurs en optant pour l'or, l'argent ou le bronze. Ou épatez la galerie avec le bleu métallique.

: Ce nouveau membre de la famille vous aide à briller avec tous les avantages colorés du stylo 4 Couleur original ainsi qu'un revêtement moderne et métallique pour ajouter encore plus d'éclat à votre écriture. Décernez-vous les honneurs en optant pour l'or, l'argent ou le bronze. Ou épatez la galerie avec le bleu métallique. BIC 4 Couleur 3 Encres + 1 Porte-Mine : C'est vraiment l'option tout-en-un idéale, car d'un seul clic, vous pouvez choisir un porte-mine ou les couleurs d'encre populaires que sont le bleu, le noir et le rouge. Parfait pour les étudiants en sciences et en mathématiques, ainsi que pour ceux d'entre nous qui aiment corriger leurs erreurs, ce stylo est fourni avec des recharges de mines de crayon et une tête de gomme à effacer.

: C'est vraiment l'option tout-en-un idéale, car d'un seul clic, vous pouvez choisir un porte-mine ou les couleurs d'encre populaires que sont le bleu, le noir et le rouge. Parfait pour les étudiants en sciences et en mathématiques, ainsi que pour ceux d'entre nous qui aiment corriger leurs erreurs, ce stylo est fourni avec des recharges de mines de crayon et une tête de gomme à effacer. BIC 4 Couleur Fluide : Si vous aimez la fluidité du gel, ce stylo-bille est fait pour vous! Profitez des avantages de quatre couleurs dans un seul stylo, avec en prime un stylo-bille qui écrit avec la même douceur qu'un stylo gel. Cela plaira à tous ceux qui apprécient une écriture fluide.

: Si vous aimez la fluidité du gel, ce stylo-bille est fait pour vous! Profitez des avantages de quatre couleurs dans un seul stylo, avec en prime un stylo-bille qui écrit avec la même douceur qu'un stylo gel. Cela plaira à tous ceux qui apprécient une écriture fluide. BIC 4 Couleur Mode : Fashionistas, prenez bonne note! Cette collection - proposée en ensembles de deux ou trois stylos - offre des couleurs d'encre des plus tendance pour ajouter du style et de la personnalité à la prise de notes ou aux listes à puces. Ici, on ne se limite pas aux couleurs de base, c'est toute une palette qui nous est offerte!

: Fashionistas, prenez bonne note! Cette collection - proposée en ensembles de deux ou trois stylos - offre des couleurs d'encre des plus tendance pour ajouter du style et de la personnalité à la prise de notes ou aux listes à puces. Ici, on ne se limite pas aux couleurs de base, c'est toute une palette qui nous est offerte! BIC 4 Couleur Prise : Cette option offre tous les avantages du 4 Couleur original, en plus d'une prise confortable, ce qui le rend idéal pour les longues séances d'écriture ou la rédaction d'un journal.

D'encre et de papier

Les Canadiens continuent à utiliser le stylo (et le crayon) pour écrire, ce qui est très bénéfique, et BIC vous encourage à trouver votre propre rythme d'écriture. Que vous adoptiez un code couleur pour mieux étudier, pour organiser vos listes ou pour donner de la profondeur à votre journal, BIC vous propose des produits et des idées pour agrémenter vos écrits du quotidien. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'importance de l'écriture manuscrite, trouver des ressources ou découvrir des produits destinés à promouvoir l'écriture manuscrite, visitez le site Web de BIC.

* Ces résultats proviennent d'un sondage mené par BIC Canada du 9 au 13 mai 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

