Un nouveau site d'emplois modernisé pour accompagner les ingénieurs québécois

MONTRÉAL , le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La plateforme de référence en emploi Génie-inc déploie un tout nouveau site web actualisé pour répondre aux besoins croissants des acteurs du génie au Québec.

Avec plus de 40 000 visiteurs par mois, 3000 offres d'emploi affichées en moyenne et des milliers de talents recrutés à travers le Québec, Génie-inc s'est imposé depuis 2017 comme le plus important site web d'emplois spécialisé pour les ingénieurs et les professionnels en génie au Québec. Il dispose également d'une solide équipe de recruteurs spécialisés en génie, ainsi que d'experts chevronnés en marketing digital et en journalisme niché qui font de cette plateforme une ressource complète.

Au regard de la pénurie de main-d'œuvre qui touche de plus en plus de secteurs du génie, des besoins grandissants en professionnels qui se dessinent, et de la transformation majeure que connaissent le marché et la gestion de l'emploi au Québec, « Génie-inc souhaitait renforcer sa position de leader en devenant un guichet unique de services, d'opportunités et d'informations pour les employeurs comme pour les candidats. Un pari réussi ! » indique Véronique Lewandowski, gestionnaire de produit.

Mme Lewandowski et ses collègues ont travaillé d'arrache-pied sur cette nouvelle mouture à la fine pointe de la technologie et qui contient désormais deux interfaces - une pour les candidats et une pour les employeurs -, un design instinctif et une foule d'options.

L'interface candidats permet effectivement aux professionnels du génie d'être proactifs en bénéficiant, dès qu'ils s'inscrivent sur le moteur, d'alertes emploi et d'une infolettre, mais aussi d'un compte personnalisé sur lequel ils peuvent déposer leur CV et leurs lettres de présentation, classer les offres qui les intéressent ou auxquelles ils ont postulé, en plus d'archiver des articles, des événements et des formations.

L'interface employeurs n'est pas en reste avec du contenu RH dédié spécifiquement aux gestionnaires, de même qu'une boutique en ligne qui leur permet d'être, s'ils le désirent, totalement autonomes en matière de forfaits et d'affichages sur la plateforme. Ils ont également accès à un tableau de bord personnalisé, dans lequel ils peuvent consulter les statistiques en temps réel de leurs annonces et les CV de candidats, classifiables selon leurs préférences. Enfin, ils sont en tout temps invités à joindre l'équipe de Génie-inc pour obtenir des services en recrutement, en marketing digital, en marque employeur, ou juste pour être conseillés dans leurs démarches.

« L'idée force derrière la nouvelle plateforme Génie-inc, c'est de faciliter la vie des employeurs autant que celle des travailleurs évoluant dans le secteur du génie. Grâce aux nouvelles interfaces, options et outils simples à utiliser que nous avons développés, nous sommes plus que jamais la courroie de transmission idéale entre les uns et les autres. Mais nous n'avons pas pour autant oublié d'intégrer à ce projet la dimension personnalisée et humaine qui nous est chère depuis nos débuts. Parce qu'il n'y a rien de plus personnel que sa carrière ou son entreprise, nous en sommes convaincus ! » conclut Véronique Lewandowski.

Pour en savoir plus sur la réflexion et le processus qui ont accompagné la construction de la nouvelle version de la plateforme Génie-inc, cliquez ICI.

GÉNIE-INC

Génie-inc est le 1er site d'emplois au Québec pour les ingénieurs et les professionnels du génie. Il présente un volume important d'affichage d'offres d'emplois, du contenu spécialisé et une gamme complète de services de recrutement et de marketing digital. Il fait partie, avec le site de nouvelles juridiques Droit-inc et plusieurs sites Web d'emplois nichés, du Groupe Velan Média.

Génie-inc sur le web et les réseaux sociaux :

Web: https://www.genie-inc.com/

Twitter : https://twitter.com/GenieInc

Facebook : https://www.facebook.com/genieinc2

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/génie-inc

Instagram: https://www.instagram.com/genieinc

SOURCE Génie-inc

Renseignements: Sources : Véronique Lewandowski, Gestionnaire de produit, Groupe Velan Média-Inc, Courriel: [email protected], Téléphone: 438-883-4772