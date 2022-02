Lors de la conférence, GWM a mis en valeur la technologie « Hydrogen-L.E.M.O.N. », une solution complète de « systèmes d'alimentation associés à l'hydrogène » conforme à la réglementation sur les véhicules. L'entreprise a indiqué qu'elle mettra en place un centre mondial de recherche et de développement (R et D) pour les piles à hydrogène, afin de mener des recherches sur la technologie des piles à combustible, et de recruter et former des talents locaux au Brésil dans les domaines des technologies intelligentes et de l'énergie propre. Le tout vise à rendre les activités de production plus écologiques.

Depuis 2016, GWM a établi une équipe de R et D de classe internationale œuvrant dans le domaine de l'énergie d'hydrogène, des systèmes de piles à combustible et des technologies automobiles. De plus, GWM est devenue la première entreprise automobile chinoise à se joindre l'Hydrogen Council. En fait, l'année dernière, l'entreprise a publié officiellement sa stratégie sur l'énergie d'hydrogène, en vue de la création d'une société durable et meilleure.

Au cœur de la stratégie de GWM sur l'énergie d'hydrogène, la technologie « Hydrogen-L.E.M.O.N. » se compose d'un système de R et D avec un ensemble complet de composants montés sur véhicule, ainsi que de trois plateformes technologiques, et propose cinq avantages en matière de rendement. Des milliers d'essais ont montré que ce système de R et D de haute qualité et à faible coût offre un rendement élevé. Les plateformes Hydrogen Engine (HE), Hydrogen Stack (HS) et Hydrogen Power (HP) viennent consolider la position de chef de file de GWM dans le domaine de l'énergie d'hydrogène. Si l'on prend l'exemple de la plateforme HP, le poids total de la soupape du cylindre et de la soupape de sécurité ne représente qu'un tiers de celui des produits traditionnellement vendus sur le marché. En outre, le taux de fuite d'hydrogène est bien inférieur à celui indiqué dans la norme mondiale connexe. Fondés sur la technologie « Hydrogen-L.E.M.O.N. », tous les produits de GWM fonctionnant à l'énergie d'hydrogène enregistrent des rendements élevés en matière de puissance (> 200 kW), d'efficacité (> 60 %), de température (> 100 ℃), de durabilité (> 20 000 heures) et de connectivité (nouvelle énergie + connectivité intelligente).

Pour le moment, le projet de GWM sur l'énergie d'hydrogène a déjà été couronné d'un premier succès. En août 2021, GWM a été la première entreprise au monde à terminer la fabrication de 100 camions lourds de 49 tonnes alimentés à l'hydrogène. Ces camions ont été dotés d'un système de piles à combustible à haute puissance de 100 kW, conçu de façon indépendante par GWM. Grâce à ce système, il a été déterminé que les camions sont conformes aux exigences élevées en matière de rendement pour le démarrage à basse température (-30 ℃) et peuvent fonctionner dans diverses conditions d'utilisation complexe.

GWM a investi un total de 2 milliards de yuans dans le secteur de la R et D liés à l'énergie d'hydrogène et prévoit investir 3 milliards de yuans supplémentaires au cours des trois prochaines années pour que la capacité de production atteigne 10 000 ensembles. À l'occasion du lancement mondial de sa stratégie sur l'énergie d'hydrogène, l'entreprise a exprimé sa volonté de se maintenir au premier rang pour la part du marché international de l'industrie jusqu'à au moins 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1753632/Image.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]