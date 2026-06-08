Un nouveau rendez-vous mondial sur l'eau voit le jour à Québec

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec et la Cité des congrès de Nantes (et Exponantes) annoncent aujourd'hui le lancement officiel d'H₂Orizon, une nouvelle conférence internationale consacrée à la gestion durable de l'eau. Initiée conjointement par les deux centres de congrès, cette conférence a été créée afin de favoriser le dialogue, le partage d'expertise et l'émergence de solutions concrètes face aux défis croissants liés à l'eau à l'échelle mondiale. Une première édition se tiendra du 14 au 17 février 2027 au Centre des congrès de Québec.

Sous l'égide de l'Université Laval et en collaboration avec Nantes Université, H₂Orizon réunira chercheurs, décideurs publics, acteurs du secteur privé, représentants des Premiers Peuples, organisations non gouvernementales et experts internationaux autour des grands enjeux hydriques de notre époque.

« H₂Orizon incarne exactement ce que nous souhaitons pour Québec : être un carrefour international où la science rencontre l'action. Cette conférence témoigne de la capacité du Centre des congrès de Québec à rassembler des expertises de calibre mondial autour d'enjeux déterminants pour l'avenir. Au-delà des retombées économiques et du rayonnement qu'un tel événement génère pour notre destination, H₂Orizon contribuera à faire émerger des collaborations durables et des solutions concrètes à l'un des grands défis de notre époque. Nous sommes fiers de contribuer à la création de cet événement unique autour d'un sujet aussi sensible que l'eau », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

Du côté français, M. Denis Caille, directeur général de la Cité des congrès de Nantes, a salué une collaboration enracinée de longue date entre les deux territoires :

« Depuis des années, la ville de Québec et celle de Nantes, par l'intermédiaire de leurs centres de congrès notamment, collaborent autour de sujets communs : la culture, le numérique, l'environnement. Dans cette logique, le Centre des congrès de Québec et la Cité des congrès de Nantes engagent un nouveau projet de coopération autour de l'eau. Une conférence sera organisée en février 2027 à Québec, puis à Nantes en 2029, avec la participation active de l'Université Laval et de Nantes Université. Ce thème n'a pas été choisi au hasard, car au-delà de la situation climatique générale que nous vivons, l'eau est un sujet de préoccupation majeure tant au Canada qu'en France, au Québec et à Nantes en particulier. Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration sera une réussite et mobilisera l'ensemble de nos partenaires institutionnels, économiques et scientifiques en France et au Canada. Cet événement est enfin la preuve du dynamisme de cette collaboration entre nos deux territoires et du partage de valeurs communes », déclare M. Denis Caille.

Institution partenaire centrale de cette initiative, l'Université Laval joue un rôle clé dans la structuration du programme scientifique de la conférence.

« L'Université Laval, portée par l'expertise de sa communauté de recherche, notamment au sein du centre c-EAU et du regroupement CentrEau, se positionne comme un acteur clé de l'innovation en gestion de l'eau. H₂Orizon représente une occasion privilégiée de faire rayonner ce savoir à l'échelle internationale et de nourrir des échanges structurants autour des grands enjeux hydriques. Aux côtés de nos partenaires académiques, industriels et gouvernementaux, nous sommes résolus à faire de cette conférence un moteur de collaboration et d'avancement vers des solutions durables », partage Mme Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval.

Céline Vaneeckhaute, professeure à l'Université Laval, directrice du centre de recherche sur l'eau de l'Université Laval (c-EAU) et ambassadrice scientifique d'H₂Orizon 2027, a tenu à exprimer son enthousiasme envers cette initiative unique :

« Cette conférence internationale sur l'eau est une occasion unique de rassembler chercheurs, décideurs, municipalités, industriels et acteurs de terrain autour des grands défis liés à la gestion durable de l'eau. Dans un contexte marqué par les changements climatiques et les pressions croissantes sur les ressources hydriques, l'événement vise à favoriser les collaborations internationales, le partage d'expertises et le développement de solutions concrètes et applicables sur le terrain. La collaboration entre Québec et Nantes témoigne d'une volonté commune de faire avancer les connaissances et les pratiques afin de mieux répondre aux enjeux environnementaux, territoriaux et sociétaux liés à l'eau », affirme Mme Céline Vaneeckhaute.

H₂Orizon s'appuie également sur un partenariat stratégique avec le Carrefour de l'eau, dont l'expertise et le réseau d'acteurs renforcent l'ancrage de la conférence dans la communauté de l'eau du Québec et à l'international. Cette collaboration illustre une dynamique en pleine consolidation, alors que Québec s'affirme progressivement comme un pôle de référence international où se rencontrent recherche, innovation et dialogue stratégique sur les grands enjeux de l'eau.

H₂Orizon 2027 a été conçu autour de quatre ambitions complémentaires : mobiliser une scène de dialogue scientifique de haut niveau, mettre en valeur les savoirs et les innovations issus de tous les continents, structurer un réseau international d'experts durable dans le temps, et faire émerger des pistes d'action concrètes destinées à une diffusion internationale.

Les personnes et organisations intéressées sont invitées à s'inscrire sur le site officiel de la conférence et à suivre les prochaines communications pour ne rien manquer des annonces à venir.

À propos de la conférence H 2 Orizon

H₂Orizon est une conférence internationale sur l'eau initiée par le Centre des congrès de Québec et la Cité des congrès de Nantes (et Exponantes), sous l'égide de l'Université Laval et en collaboration avec Nantes Université. La première édition se tiendra du 14 au 17 février 2027 à Québec (Canada).

À propos du Centre des congrès de Québec

Le Centre des congrès de Québec sollicite la venue d'événements à fort impact qui contribuent au dynamisme économique, touristique, scientifique et social de la région. Grâce à l'expertise reconnue de son équipe tout sauf conventionnelle et à son infrastructure de calibre international, il génère annuellement plus de 135 M$ en retombées économiques pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale comme destination d'affaires de premier plan. Son approche axée sur l'innovation et l'excellence du service à la clientèle est portée par les plus hauts standards de l'industrie, comme en témoignent ses certifications Biosphere, LEED-CI, BE et AIPC Quality Gold Standards.

SOURCE H2Orizon

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]