Un nouveau regroupement brassicole majeur au Québec : la Voie Maltée rejoint l'équipe de ventes de la Microbrasserie Pit Caribou

PERCÉ, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Microbrasserie Pit Caribou annonce aujourd'hui l'intégration officielle de l'équipe de ventes de La Voie Maltée à son organisation commerciale. Cette alliance stratégique vient renforcer un regroupement déjà composé des microbrasseries Micro du Lac et La Barberie, toutes représentées par l'équipe de Pit Caribou.

L'ajout de La Voie Maltée à ce regroupement fait de celui-ci le troisième plus important regroupement brassicole de l'industrie des microbrasseries du Québec.

Optimisation de la distribution

« Pour Pit Caribou, il est naturel d'ajouter un partenaire tel que La Voie Maltée à notre équipe. Nos objectifs et notre vision sont orientés dans la même direction. » souligne Jean-François Nellis, copropriétaire de Pit Caribou et responsable de ce nouvel accord qui permettra d'augmenter les ressources sur le terrain au Saguenay, à Québec et à Montréal.

De son côté, Carl Fleury, copropriétaire de la Voie Maltée affime que «la collaboration de nos deux forces de ventes nous permettra d'offrir une prestation de service optimale auprès de notre clientèle. »

Afin d'assurer une distribution fluide et efficace pour l'ensemble du regroupement, La Voie Maltée intégrera le réseau de distribution Bucké à compter du 1er mai prochain.

À propos de Pit Caribou

Microbrasserie gaspésienne reconnue pour ses bières de référence dans l'industrie. Pit Caribou distribue ses produits partout au Québec et s'illustre par son engagement envers la qualité, l'innovation et la mise en valeur du savoir‑faire régional.

À propos de La Voie Maltée

Fondée au Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, La Voie Maltée est une microbrasserie bien établie offrant une gamme variée de bières artisanales. Elle se distingue par son expertise, sa créativité et son ancrage régional.

SOURCE MicroBrasserie Pit Caribou

Pour plus d'informations, demandes médias ou entrevues : Jean Francois Nellis : [email protected] ; 581 886-2388; Carl Fleury : [email protected] ; 581-234-8353