OTTAWA, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) publie son rapport annuel Faits et chiffres, un aperçu complet des tendances actuelles dans le secteur minier canadien, ainsi que des statistiques et des données d'analyse connexes. Le rapport de cette année souligne la façon dont l'industrie minière fait face aux défis liés à la pandémie qui a cours, comme la compétitivité en matière d'investissements, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre. Il souligne également les secteurs prometteurs, notamment celui des minéraux critiques.

« Comme elles fournissent les matériaux nécessaires à la fabrication de produits essentiels pour les Canadiens, les chaînes d'approvisionnement devaient demeurer ouvertes afin que les produits miniers soient facilement disponibles pour les personnes et les entreprises qui en dépendent », affirme Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « Puisque les minéraux et les métaux sont des intrants essentiels aux technologies des soins de santé, à faibles émissions de carbone et des communications, il ne fait aucun doute que l'industrie minière continue de jouer un rôle essentiel en contribuant à la vigueur économique du Canada et qu'elle a la capacité de fournir les matériaux nécessaires pour répondre à nos priorités en matière de changements climatiques. »

Étant donné que les mines fournissent les matériaux, y compris les minéraux critiques, nécessaires à la construction de technologies propres comme l'énergie éolienne, solaire, nucléaire et les batteries pour véhicules électriques, il est important que l'industrie minière canadienne soit soutenue par des politiques et des règlements efficaces pour devenir le fournisseur dont le monde a besoin. Les Canadiens souhaitent des politiques publiques plus rigoureuses dans ce secteur. Selon un récent sondage mené par Clean Energy Canada et Abacus Data, 78 % des répondants croient que le Canada devrait accorder la priorité à la compétitivité des minéraux et des métaux produits de façon responsable.

« L'empreinte carbone de la production de métaux et de minéraux au Canada étant parmi les plus faibles au monde, nous pouvons et devons jouer un rôle beaucoup plus important afin de fournir les matériaux dont le monde a besoin pour atteindre la carboneutralité », ajoute M. Gratton. « En fait, SKARN Associates, une société de conseil spécialisée dans la mise en relation des analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de l'économie minérale, a déterminé que l'industrie minière canadienne permet d'obtenir un produit fini provenant d'une chaîne d'approvisionnement à intensité carbonique plus faible que celle de la plupart des autres sources mondiales de matières premières. »

Pour renforcer le leadership national et international de l'industrie, cette dernière doit évoluer dans un environnement où les politiques et réglementations nationales sont prévisibles et cohérentes, pour assurer le succès du pays à long terme. Cela est plus important que jamais compte tenu de l'intensification des tensions géopolitiques qui amplifient la précarité des sources existantes de matériaux essentiels.

« Le secteur minier du Canada s'est longtemps illustré au premier plan à l'échelle mondiale quant à la production minérale, au financement minier, aux services et produits miniers, au développement durable et à la sécurité, mais le pays semble perdre du terrain, ce qui pourrait miner la capacité du Canada à saisir des occasions de croissance », déclare M. Gratton. Bien que 2020 ait connu une modeste augmentation de la valeur des projets miniers prévus et en voie de mise en œuvre de 2020 à 2030 (de 2 milliards de dollars par rapport à l'année précédente), la valeur projetée totale sur dix ans (82 milliards de dollars) demeure inférieure de 50 % au niveau atteint de 160 milliards de dollars en 2014. Il est donc certainement possible de faire mieux. »

Le budget fédéral étant prévu d'ici quelques semaines, le gouvernement a l'occasion d'assurer une plus grande réussite du secteur minier et de toutes les industries qui dépendent de ses produits, car la capacité du Canada à fournir les ressources nécessaires à un avenir à faible empreinte carbone requiert l'appui de politiques stratégiques. Bien que l'introduction de l'approche « Des mines à la mobilité » pour développer la chaîne d'approvisionnement en batteries au Canada et l'inclusion subséquente d'une chaîne d'approvisionnement nationale pour les batteries de véhicules électriques comme pilier du Fonds stratégique pour l'innovation - Accélérateur net zéro sont des mesures encourageantes, on peut faire beaucoup plus encore pour saisir l'occasion de s'imposer comme fournisseur privilégié de substances extraites des mines.

Pour en savoir plus sur le rapport Faits et chiffres de l'AMC, visitez le site : https://mining.ca/fr/ressources/rapports/faits-et-chiffres-2021/.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 107 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 692 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de sable pétrolifère, sont présents dans les secteurs de l'exploration et de l'exploitation minières, de l'affinage, du raffinage et de la fabrication de produits semi-ouvrés. Veuillez consulter le www.mining.ca/fr.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Cynthia Waldmeier, directrice principale des communications et des affaires publiques, 613 233-9392, poste 225 (bureau); 613 894-2128 (cellulaire); ou [email protected]