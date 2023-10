Le rapport examine comment la réinvention des industries canadiennes grâce à la transformation numérique alimentée par la connectivité peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les déchets et l'utilisation des ressources, et accroître la cybersécurité et la sécurité de la main-d'œuvre

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Selon un nouveau rapport d'Accenture commandé par l'Association canadienne des télécommunications, la transformation numérique des entreprises canadiennes, alimentée par la connectivité, peut jouer un rôle clé dans les efforts déployés par le Canada pour respecter ses engagements en matière de changement climatique.

La prochaine frontière du Canada en matière de développement durable - Favoriser la transformation numérique grâce à la connectivité (Groupe CNW/Canadian Telecommunications Association)

Le rapport, intitulé La prochaine frontière du Canada en matière de durabilité : Favoriser la transformation numérique grâce à la connectivité, indique que si les stratégies actuelles du Canada pour lutter contre le changement climatique, qui se concentrent sur les énergies renouvelables et les solutions technologiques propres, sont importantes, d'autres approches, telles que la modernisation des opérations industrielles canadiennes au moyen de données et de technologies plus efficaces, sont nécessaires pour atteindre les objectifs du Canada en matière de développement durable.

« Grâce à la transformation numérique, les activités peuvent devenir plus productives, en maintenant ou augmentant la production avec moins d'intrants ou de déchets, et réduisant la consommation d'énergie et de carburant, » a déclaré Jefferson Wang, directeur des réseaux mondiaux chez Accenture. « Les services de connectivité, rendus possibles par les réseaux filaires et sans fil modernes, constituent une base importante qui rend cette transformation possible. Plus précisément, les réseaux modernes sans fil et filaires assurent la croissance exponentielle de la bande passante et de la vitesse, des connexions simultanées et de la fiabilité nécessaires pour alimenter l'IdO, les données et l'IA, ainsi que l'informatique en nuage dans tous les secteurs de l'industrie. »

En examinant comment la transformation numérique peut favoriser à la fois la productivité et la durabilité, Accenture s'est concentré sur trois des industries les plus importantes du Canada, les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de l'agriculture. À l'aide de cas d'utilisation potentiels dans ces secteurs, Accenture illustre comment les appareils et les capteurs connectés, ainsi que des technologies telles que les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage, peuvent être employés par les entreprises pour fonctionner de manière plus efficace et plus sûre, et ainsi réduire la consommation d'énergie et de carburant tout en produisant moins de déchets.

Parmi les cas d'utilisation mis en évidence dans le rapport, on peut citer :

l'utilisation de capteurs et de drones dans la maintenance prédictive de l'équipement des plateformes pétrolières peut limiter considérablement les temps d'arrêt inutiles et la consommation d'énergie, tandis que la technologie des jumeaux numériques peut aider à optimiser les paramètres de forage et à réduire de 20 % la consommation de combustible gaspillée ;

les technologies connectées peuvent permettre un gain d'efficacité de 25 % dans la gestion des bassins de résidus miniers et une diminution de 90 % des incidents de sécurité liés à la conformité environnementale ; et

le secteur agricole peut réduire sa consommation d'eau et d'engrais de 20 à 40 % en utilisant des capteurs et des drones pour surveiller les cultures.

« Ce rapport illustre l'importance des réseaux de télécommunications pour la capacité du Canada à atteindre ses objectifs de développement durable et à lutter contre le changement climatique », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications. « En continuant à investir dans les services de communication, notre secteur jette les bases qui permettent aux entreprises d'utiliser les données et les technologies numériques pour réduire les déchets, accroître l'efficacité énergétique et améliorer la productivité. »

Le rapport conclut que les avantages de la transformation numérique en matière de productivité et de durabilité dépendent de quatre facteurs clés :

Une approche réglementaire qui maintient les incitations pour que les fournisseurs de services de communication du Canada continuent d'investir dans l'expansion et l'amélioration de leurs réseaux filaires et sans fil ; La collaboration et l'innovation au sein de l'écosystème des fournisseurs de solutions pour garantir que les secteurs verticaux disposent des appareils et des logiciels qui répondent à leurs besoins opérationnels et à leurs exigences en matière de transformation numérique ; L'adoption de la transformation numérique par les secteurs verticaux de l'industrie, y compris l'investissement dans les outils et les processus nécessaires pour partager les données dans l'ensemble de leurs activités, et le développement et l'embauche de travailleurs possédant les compétences avancées nécessaires ; et Un élargissement de l'approche gouvernementale pour relever les défis environnementaux, y compris l'expansion des incitations au-delà des investissements dans les technologies propres et les énergies renouvelables pour inclure des incitations à la transformation numérique. Cette approche devrait également s'appuyer sur une solide stratégie de mesure des émissions afin que le gouvernement et l'industrie puissent se concentrer sur le type particulier de transformations numériques qui ont l'impact le plus important.

La prochaine frontière du Canada en matière de développement durable : Favoriser la transformation numérique grâce à la connectivité est disponible à l'adresse suivante : https://canadatelecoms.ca/wp-content/uploads/2023/10/Favoriser-la-transformation-numerique-grace-a-la-connectivite.pdf

Le rapport précédent d'Accenture, Accélération de la 5G au Canada : Le rôle de la 5G dans la lutte contre les changements climatiques est disponible à l'adresse suivante : https://canadatelecoms.ca/5G_Role_In_Fight_Against_Climate_Change_FR

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada , les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

SOURCE Canadian Telecommunications Association

Renseignements: Demandes des médias : Association canadienne des télécommunications, Nick Kyonka, [email protected]