TORONTO, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Professionnels hypothécaires du Canada (PHC), a publié son deuxième rapport sur le marché du logement (sur quatre prévus) qui examine les changements d'attitude et d'attentes des consommateurs par rapport aux logements et aux hypothèques au cours de la pandémie de la COVID-19.

Le rapport d'aujourd'hui s'appuie sur celui initial du 6 août, qui a sondé les Canadien(ne)s entre la mi-juin et la mi-juillet. Les sondages de la deuxième édition ont été réalisés en août 2020. Le sondage se concentrait sur deux groupes : les non-propriétaires qui pensent peut-être acheter une maison au cours des trois prochaines années, et les détenteurs d'hypothèques (qui, selon leurs situations, pourraient avoir de la difficulté à effectuer leurs paiements au cours de cette période de pandémie).

La deuxième édition de Rapidly Evolving Expectations in the Housing Industry (L'évolution rapide des attentes dans le secteur du logement), a été rédigé par Will Dunning, économiste en chef de PHC. L'évolution des données démontre un rétablissement continu de l'économie, y compris un rebondissement important des chiffres de l'emploi. Le nouveau sondage de PHC contribue à la conversation, constatant qu'il y a une augmentation des attentes en matière d'achat de maison de la part des propriétaires et non-propriétaires actuels. Le sondage trouve également que les propriétaires demeurent satisfaits de leurs achats et choix d'investissement. Alors que la COVID-19 a eu un impact énorme sur l'économie en général, la plupart des détenteurs de dette hypothécaire continuent d'exprimer être à l'aise avec leurs niveaux actuels de dette hypothécaire.

« Nous sommes encouragés par les nouvelles données du sondage, qui indiquent que la confiance dans le secteur du logement s'est amélioré au cours des mois de juillet et d'août, dit Paul Taylor, président et directeur général de PHC. Alors que plusieurs Canadiens et Canadiennes deviennent plus à l'aise avec nos nouvelles pratiques commerciales, l'optimisme en matière d'activité économique future semble soutenir l'activité du marché du logement et les attentes quant aux achats futurs », ajoute Taylor.

L'objectif de cette série de rapports est de suivre l'évolution des attentes des Canadien(ne)s concernant leurs propres situations et leurs attentes quant au logement et aux hypothèques au cours de la situation changeante de la pandémie de la COVID-19. Alors que l'état d'urgence continue d'évoluer, les décisions auxquelles font face les Canadien(ne)s subiront le même sort.

« Dans ce contexte en mutation rapide, les prévisions économiques sont impossibles. Depuis mars, chaque mois a entrainé des changements énormes au niveau des indicateurs économiques, y compris le marché du logement », dit Will Dunning, économiste en chef de PHC.

Par exemple, les ventes de maisons étaient extrêmement basses au printemps, mais ont atteint un nouveau record en juillet, et atteindront sans doute un record encore plus élevé en août, lors de la publication des données au cours des prochains jours. Normalement, nous examinons les tendances récentes afin de fournir des indices sur ce qui pourrait arriver à l'économie dans un avenir rapproché. À l'heure actuelle, après cinq mois consécutifs de grandes surprises, il est fort probable que celles-ci continuent.

« Notre deuxième rapport indique qu'alors que le rétablissement se poursuit, à ce stade celui-ci est de nature partielle, ajoute Dunning. La direction future du marché du logement et de l'économie en général sera bien sûr influencée par la COVID-19, mais également par les changements au niveau des programmes gouvernementaux qui soutiennent les emplois et les revenus des consommateurs, et les politiques qui touchent les secteurs du logement et de l'hypothèque. Un message-clé à retenir de ce rapport est que nous devons entretenir une discussion sur les enjeux émergents et les politiques qui pourraient évoluer et aider les Canadien(ne)s à faire de bons choix en matière de logement et d'hypothèques. »

Le rapport intégral peut être consulté ici.

À propos de Professionnels hypothécaires du Canada

Professionnels hypothécaires du Canada est l'association nationale de l'industrie du crédit hypothécaire, représentant 12 000 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de courtage d'hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau le plus important et le plus respecté d'experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous sommes engagés à maintenir avec eux un niveau élevé d'éthique professionnelle, de protection des consommateurs et de meilleures pratiques.

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada dont près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en activité économique annuelle. Grâce à notre effectif robuste et diversifié, nous sommes idéalement positionnés pour traiter des questions ayant un impact sur tous les aspects du processus de crédit hypothécaire.

