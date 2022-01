Le CfAD lance une nouvelle carte de pointage des sites commerciaux et industriels afin d'évaluer, de comparer et de certifier un seul projet ou un portefeuille immobilier entier pour la certification de Fitwel et de démontrer les conclusions du rapport.

NEW YORK, 19 janvier 2022 /CNW/ - The Center for Active Design (CfAD), organisation mondiale de première ligne travaillant à l'intersection de la santé et de l'environnement bâti et le seul exploitant autorisé de Fitwel ®, le système de certification des bâtiments sains, et QuadReal Property Group (QuadReal), une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de développement immobiliers, ont annoncé aujourd'hui la publication d'un nouveau rapport intitulé « A Better Box ». Ce rapport présente une série de lignes directrices fondées sur des données probantes pour favoriser de meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être dans les sites industriels. Parallèlement au rapport, le CfAD a également dévoilé sa fiche de pointage des sites commerciaux et industriels afin de fournir des certifications Fitwel aux bâtiments industriels.

La croissance annuelle de la main-d'œuvre du secteur des entrepôts et de l'entreposage en Amérique du Nord devrait atteindre 2,7 % d'ici 2026, avec une valeur de plus de 87 milliards de dollars. En 2020 seulement, le taux de roulement de ce secteur industriel énorme et en pleine croissance est passé à 60 %. Selon certaines recherches, 87 % des employés tiennent compte de la santé et du mieux-être lorsqu'ils choisissent un employeur. Il y a donc une disparité importante entre ce qui est attendu en matière de qualité de l'expérience et ce qui est fourni.

« Le besoin d'optimiser les espaces de travail industriels a toujours été présent, mais pas les mesures incitatives ni la demande, a déclaré Joanna Frank, présidente et chef de la direction du Center for Active Design. Avec des taux d'inoccupation des propriétés industrielles qui n'ont jamais été aussi bas, jumelés aux défis subséquents liés au marché du travail et à la rétention des employés, à la demande croissante de la chaîne d'approvisionnement et à l'expansion du commerce électronique, les tactiques recommandées dans ce rapport offrent un point de départ accessible. Cela donne aux propriétaires, aux gestionnaires d'installations et aux locataires toute une gamme d'idées pratiques et validées à prendre en considération. »

En se basant sur la documentation scientifique la plus récente, sur des entrevues avec des chefs de file de l'industrie, sur l'intégration de pratiques exemplaires propres au secteur, de même que sur la mise à profit des résultats de projets immobiliers qui ont réussi à obtenir la certification Fitwel, « A Better Box » présente trois recommandations générales -- optimiser l'emplacement et l'accessibilité du site, concevoir des intérieurs fonctionnels et favorables et créer des espaces qui favorisent la productivité et la préparation -- ainsi qu'un ensemble holistique de stratégies nécessaires pour respecter chacune de ces lignes directrices; ainsi qu'une explication des rendements à long terme qui peuvent être anticipés avec l'adoption.

En suivant des recommandations accessibles - y compris la priorisation de l'accès à la nature et aux installations essentielles, l'utilisation sécuritaire des espaces, la préparation aux situations d'urgence, la transparence des communications, et plus encore, les propriétaires, les gestionnaires d'installations et les locataires seront en mesure de mieux retenir les meilleurs talents, de réduire les blessures et l'absentéisme et les niveaux de stress, d'atténuer le risque de transmission de maladies contagieuses ou chroniques, d'accroître la satisfaction globale au travail et, en fin de compte, d'améliorer la productivité individuelle et organisationnelle.

« Les entreprises qui adoptent les recommandations intelligentes et réalisables contenues dans ce rapport non seulement se démarqueront, mais elles se joindront également à une équipe avant-gardiste qui contribuera à la transformation de l'environnement bâti », a déclaré Joanna Frank.

« La santé et le bien-être ont toujours été des priorités pour QuadReal. Dans le cadre de notre partenariat continu avec le CfAD et Fitwel, nous nous sommes engagés à créer des milieux de travail qui améliorent la vie des gens et des collectivités que nous servons. Nos équipes sont heureuses d'avoir collaboré à la rédaction de ce rapport. Il contribuera grandement à promouvoir et à soutenir des environnements plus sains pour les occupants des bâtiments industriels partout dans le monde », a déclaré Jamie Gray-Donald, vice-président directeur de la durabilité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité de QuadReal.

Le dernier rapport de la CfAD s'appuie sur son héritage de leadership réfléchi à l'échelle mondiale à la suite de son lancement en 2012 sous l'administration Bloomberg de New York. Il démontre un engagement à traduire les conclusions de la santé publique mondiale en solutions pratiques et réalisables de conception et de développement pour le secteur industriel. Les fiches de rendement de Fitwel comprennent plus de 55 stratégies opérationnelles et conceptuelles fondées sur des données probantes qui améliorent les bâtiments en abordant un large éventail de comportements et de risques liés à la santé. Chaque stratégie est associée à une répartition unique des points, en fonction de la solidité des données probantes connexes et de l'incidence démontrée sur la santé des occupants.

