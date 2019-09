Un nouveau rapport démontre l'urgence d'investir dans l'adaptation climatique

Renforcer les projets locaux protégera mieux les Canadiens des effets des changements climatiques

OTTAWA, le 26 sept. 2019 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Bureau d'assurance du Canada (BAC) ont publié aujourd'hui de nouvelles données démontrant l'urgent besoin de nouveaux investissements dans l'adaptation climatique à l'échelle locale ainsi que les régions où il faut intervenir en priorité.

Selon les constatations du rapport, il faudra investir un montant estimé à 5,3 milliards de dollars par année à l'échelle municipale pour éviter les pires impacts des changements climatiques, montant auquel devront contribuer les trois ordres de gouvernement.

Cette aide cruciale devra être assurée aux collectivités pour leur permettre de s'adapter aux changements climatiques et réduire les risques liés aux conditions climatiques extrêmes. « Les municipalités subissent de plein fouet les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ravagent des habitations et des commerces de plus en plus fréquemment, a affirmé le président de la FCM, Bill Karsten. Nous exploitons au maximum les moyens à notre disposition pour bâtir des collectivités résilientes, mais nous pouvons et devons faire encore plus pour mieux protéger nos concitoyens des effets de ces changements sur notre environnement », a-t-il fait remarquer.

Le rapport montre en outre que les besoins d'adaptation sont les plus grands dans l'est et le nord du Canada, car ce sont les régions les plus menacées par les inondations, l'érosion et la fonte du pergélisol. Au chapitre des priorités, les infrastructures nécessitant les mises à niveau les plus urgentes sont les bâtiments, les digues et les routes.

« Partout au pays, nos collectivités ressentent les impacts dévastateurs des changements climatiques alors que les coûts financiers et émotionnels continuent d'augmenter, a dit le président et chef de la direction du Bureau d'assurance du Canada, Don Forgeron. Les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement fassent preuve de leadership, et l'augmentation du financement pour les infrastructures qui nous protègent des ravages des conditions climatiques extrêmes est une démonstration de ce leadership. »

La FCM et le BAC demandent à tous les partis de s'engager à mettre en œuvre une démarche à deux volets pour assurer la résilience des collectivités.

Débloquer les projets prêts à mettre en chantier en ajoutant immédiatement 2 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes jusqu'en 2023-2024.

en ajoutant immédiatement 2 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes jusqu'en 2023-2024. Établir des outils fédéraux de plus longue durée, d'au moins 1 milliard de dollars par année pendant 20 ans, et collaborer avec les municipalités et les autres partenaires afin de déterminer l'ampleur des besoins.

« La protection des Canadiens exige d'abord des mesures à l'échelle locale, et cela ne peut plus attendre, a ajouté M. Karsten. Chaque dollar investi aujourd'hui pour renforcer la résilience locale nous en fera économiser six plus tard. Les élus locaux sont prêts, avec de nouveaux outils, à intensifier les travaux d'adaptation sur le terrain pour assurer la sécurité de la population.

