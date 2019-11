Un nouveau rapport définit sept domaines de transformation critiques pour le secteur de l'énergie et appelle à une action climatique mondiale de rupture

Le rapport « Sept défis pour la transformation énergétique » du RMI souligne la voie à suivre par les dirigeants mondiaux et par les plus grands acteurs du secteur de l'énergie afin d'atténuer la crise climatique au cours de la prochaine décennie.

BOULDER, Colorado, 18 novembre 2019 /CNW/ - Le Rocky Mountain Institute (RMI) a lancé aujourd'hui un nouveau rapport, Seven Challenges for Energy Transformation (Sept défis pour la transformation énergétique) dans le cadre de trois événements internationaux connectés à Delhi, Pékin et New York. Les événements -- marqués « EMERGE » (SURGIR) -- ont réuni certains des plus importants intervenants et catalyseurs de l'énergie mondiaux pour amorcer une initiative mondiale visant à accélérer la transition énergétique et atténuer la crise climatique.

Le rapport définit la perspective du RMI sur les domaines les plus critiques pour une action collective au cours des trois à cinq prochaines années dans le but de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien au-dessous de 2 degrés Celsius. Le rapport identifie des points de bascule pour un changement rapide qui peuvent être mobilisés à travers des investissements, des politiques de rupture, des partenariats intersectoriels et bien plus. Il appelle à des actions plus décisives de la part des citoyens, des entreprises, des œuvres de bienfaisance, des dirigeants infranationaux, des organismes de régulation et des responsables de la politique économique en vue de collaborer différemment, en dépassant les limites obsolètes et en adaptant des technologies nouvelles et existantes.

« En joignant leurs efforts, les institutions publiques et privées peuvent mobiliser les forces du marché pour accélérer radicalement le déploiement de technologies d'énergie propre », a déclaré Richard Kauffman, président de l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority). « Je suis fier que New York montre les bons progrès que réalisent ces partenariats vers nos objectifs climatiques. »

Les événements servent de point de départ permettant aux grands penseurs et catalyseurs du secteur de l'énergie de l'Inde, de Chine et des États-Unis d'explorer les sept défis et de développer des idées innovantes axées sur le marché qui transformeront la consommation d'énergie dans le monde. Guidés par le cadre du rapport, les hauts dirigeants des secteurs public, privé et philanthropique identifieront les points de levier les plus élevés pour concevoir massivement des solutions zéro-carbone ensemble. Ce travail continu -- qui fait partie de l'initiative pluriannuelle lancée par le RMI -- est entrepris par l'entremise d'une série de laboratoires mondiaux pour permettre aux parties prenantes de forger ensemble des liens intersectoriels puissants et exercer un impact exponentiel.

« Le moment est venu d'agir », a déclaré Jules Kortenhorst, chef de la direction de RMI. « La fenêtre d'opportunité pour éviter les conséquences les plus graves se ferme rapidement. Ce rapport, et nos efforts visant à mobiliser les dirigeants les plus importants du monde pour le résoudre ensemble, est une première étape critique pour induire un changement requis de toute urgence. »

Pour télécharger le rapport, visitez https://rmi.org/seven-challenges-report

Personne-ressource pour les médias :

Nick Steel

Rocky Mountain Institute

nsteel@rmi.org

