Un nouveau rapport de recherche du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat se penche sur l'état de l'entrepreneuriat féminin au Canada

TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le pourcentage de femmes entrepreneures demeure stable, et malgré des défis sans précédent, les femmes entrepreneures demeurent optimistes et ont continué de faire preuve d'une grande résilience et d'innovation. C'est ce qui se dégage de l'analyse des recherches existantes et nouvelles publiée aujourd'hui dans le rapport État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2022 du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), qui est dirigé par le Diversity Institute de l'Université Ryerson et l'un des piliers de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, a participé au lancement du rapport et a annoncé un nouvel accord de contribution totalisant 4,25 millions de dollars au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), dirigé par le Diversity Institute de l'Université Ryerson et l'un des piliers de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un programme de 6 milliards de dollars visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes.

L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, a déclaré ce qui suit : « Nous savons que les femmes entrepreneures ont été confrontées à des obstacles systémiques bien avant la pandémie. Alors que nous soutenons les femmes entrepreneures et les propriétaires d'entreprises avec notre Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de 6 milliards de dollars, nous veillons à ce que nos efforts soient fondés sur des données et à ce que les meilleures pratiques soient partagées dans tout le pays. Grâce au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, nous fournissons un guichet unique de connaissances, de données et de meilleures pratiques pour aider les femmes entrepreneures de tout le pays à réussir.»

Les femmes continuent d'être attirées par l'entrepreneuriat. La proportion d'entreprises détenues majoritairement par des femmes (soit des entreprises détenues à plus de 50 % par des femmes) parmi l'ensemble des petites et moyennes entreprises (PME) a augmenté de façon constante pour atteindre 16,8 % en 2020. Toutefois, le nombre de travailleuses autonomes au Canada a atteint un sommet de 1 065 200 en 2019, soit 37,2 % de tous les travailleurs autonomes, avant de diminuer pour atteindre 982 600, ou 36,8 % en 2021. À long terme, de 1976 à 2020, la proportion de travailleurs autonomes est passée de 26,3 % à 37,8 %, ou plus d'un million.

Les femmes entrepreneures affichent également une forte croissance et un potentiel de revenu élevé. Au Canada, le nombre de nouvelles entreprises en démarrage ayant été fondées par des femmes dont la valeur se chiffre à plus d'un milliard de dollars américains (les licornes) a presque doublé depuis 2019. Aussi, l'écart existant entre les hommes et les femmes entrepreneures dans le secteur de l'exportation a presque été comblé.

Pourtant, des obstacles à la croissance persistent pour les femmes entrepreneures et la pandémie frappe plus durement leurs entreprises. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2021, un nombre moins élevé d'entreprises détenues majoritairement par des femmes sont demeurées pleinement opérationnelles, comparativement à d'autres entreprises. Un plus grand nombre d'entreprises (38,5 %) détenues majoritairement par des femmes avaient mis à pied au moins un employé depuis le début de la pandémie, et 71,9 % de celles qui avaient mis à pied des employés avaient réduit leur effectif d'au moins la moitié.

Les répercussions économiques de la pandémie sont accrues pour les femmes entrepreneures autochtones, racisées et noires et celles qui vivent dans les régions rurales. Cependant, les études de cas d'organismes qui soutiennent les femmes entrepreneures renforcent l'impact positif de l'investissement auprès des femmes entrepreneures et suggèrent que le rendement de ces investissements est plus constant et que le risque est beaucoup plus faible par rapport à d'autres programmes.

« L'entrepreneuriat ouvre la voie à la croissance économique. Un écosystème inclusif est essentiel pour soutenir les femmes entrepreneures diverses, et les femmes entrepreneures sont également plus susceptibles de contribuer à l'avancement des objectifs environnementaux et sociaux, a déclaré Wendy Cukier, fondatrice du Diversity Institute de l'Université Ryerson et responsable de la recherche universitaire au PCFE. Lorsque nous élaborons des politiques et des programmes, nous devons tenir compte des différences entre les sexes et de la diversité. La plupart de nos systèmes de financement et de soutien de l'entrepreneuriat ont été conçus par des hommes pour des hommes. »

L'auteure du rapport, Wendy Cukier, formule plusieurs recommandations pour appuyer l'entrepreneuriat féminin et l'écosystème qui les soutient, notamment :

Continuer de recueillir des données granulaires, désagrégées et intersectionnelles sur les femmes entrepreneures qui sont des travailleuses autonomes et des propriétaires majoritaires de PME de tous les secteurs;

Appliquer une optique d'égalité entre les sexes et de diversité aux politiques et aux programmes gouvernementaux afin de déterminer comment les femmes de diverses origines sont touchées et comment mieux répondre à leurs besoins;

Remettre en question les stéréotypes et les préjugés ancrés à tous les niveaux, repenser l'encadrement des objectifs de développement économique et d'innovation et les façons de mesurer l'impact;

Continuer de renforcer les programmes ciblés ainsi que la promotion et le soutien à la navigation des ressources disponibles;

Envisager des mécanismes pour renforcer l'accès au financement à tous les niveaux, y compris des cadres réglementaires de codes volontaires, afin d'accroître la responsabilisation et la transparence dans le secteur des services financiers;

Investir dans le renforcement des compétences et des capacités des femmes entrepreneures.

Le rapport présente un examen approfondi et intersectionnel des progrès réalisés par les femmes entrepreneures canadiennes, y compris les profils et les défis des personnes noires, des Autochtones, des immigrantes, des entrepreneures LGBTQ2S+ et des femmes entrepreneures handicapées. Il fournit également des renseignements et une analyse de l'écosystème qui soutient les femmes entrepreneures et, pour la deuxième année consécutive, des rapports au sujet de l'impact de la COVID-19 sur les femmes propriétaires d'entreprise.

Ce projet est entre autres parrainé par le gouvernement du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines.

À propos du PCFE

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) est un réseau national et une plateforme numérique accessible pour le partage de recherches, de ressources et de stratégies de pointe. Sous la direction du Diversity Institute de l'Université Ryerson, en collaboration avec le Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship de l'Université Ryerson et la Ted Rogers School of Management, le PCFE compte dix carrefours régionaux au Canada et dirige une équipe de chercheurs, des organismes de soutien aux entreprises et des intervenants clés afin de créer un environnement plus inclusif et favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada.

