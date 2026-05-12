DIEMEN, Pays-Bas, 12 mai 2026 /CNW/ - Les entreprises déploient l'IA dans leurs piles technologiques à une vitesse sans précédent. Les cycles de développement s'accélèrent et le code est généré plus rapidement que jamais. Pourtant, la plupart des entreprises ne voient pas les résultats escomptés.

Le facteur humain de la transformation de l’IA

Un nouveau rapport mondial de Randstad Digital, intitulé « The AI Capability Gap: Why Technology Investment Fail Without Talent Infrastructure », révèle que le facteur le plus limitant de la transformation fondée sur l'IA n'est pas la technologie, mais le facteur humain. Ce déséquilibre a créé ce que Randstad Digital appelle le « paradoxe de la productivité » : une lacune critique dans le cadre de laquelle les entreprises investissent dans des plateformes plus rapidement qu'elles ne développent les capacités de leurs effectifs à les utiliser.

La crise des capacités : accélération sans direction.

Alors que 63 % des entreprises ont investi dans la formation en IA au cours de la dernière année, l'investissement n'a pas atteint son objectif. Le rapport souligne un décalage flagrant entre l'effort des entreprises et l'état de préparation des travailleurs :





74 % des professionnels de la technologie affirment qu'ils doivent perfectionner leurs compétences pour demeurer pertinents.





52 % des professionnels de la technologie cherchent à obtenir de la formation de façon indépendante parce que les programmes internes ne peuvent pas suivre le rythme des changements technologiques.





27 % des talents en technologie affirment que leur entreprise n'en fait toujours pas assez pour développer leurs compétences.

« L'intelligence artificielle d'entreprise n'échoue pas au niveau du modèle ; elle échoue au niveau de la mise en œuvre », a déclaré Michael Morris, responsable mondial de la plateforme et des talents chez Randstad Digital. « Si vous augmentez la vitesse de vos outils sans augmenter la capacité de vos ingénieurs à les gouverner et à les optimiser, vous obtenez une dette technique à grande échelle. »

L'exode des talents : le coût de la stagnation.

Les conséquences de cet écart ne sont plus abstraites ; elles ont une incidence sur les résultats financiers en raison d'un exode de talents. Près de 25 % des professionnels de la technologie à l'échelle mondiale ont quitté leur emploi précisément parce que leur employeur n'a pas offert de possibilités structurées de perfectionnement des compétences.

La tendance est la plus perceptible dans les carrefours technologiques établis et à forte croissance :

Europe du Nord-Ouest : 30 % ont quitté leur poste en raison du manque d'opportunités de développement

Europe de l'Est : 27 %

Asie-Pacifique : 26 %

Amérique du Nord : 24 %

La nécessité pour les professionnels de la technologie de rechercher des occasions de perfectionnement n'a jamais été aussi grande. Environ 52 % des professionnels de la technologie cherchent à obtenir une formation de façon indépendante parce que l'apprentissage fourni par leur employeur ne peut pas suivre le rythme de l'évolution technologique. Les ingénieurs, les architectes et les responsables de la prestation de services choisissent activement des employeurs qui considèrent l'apprentissage comme une infrastructure continue.

Un nouveau modèle évolue.

À mesure que la demande de la main-d'œuvre continue d'évoluer, l'importance de solutions d'apprentissage modernes s'accélère. Les solutions de formations numériques, comme les académies numériques personnalisées, augmentent la préparation des effectifs de 56 % et améliorent l'efficacité opérationnelle. Les organisations qui investissent dans des initiatives ciblées de perfectionnement des compétences gagnent un avantage crucial en matière de performance et de productivité des travailleurs.

La recherche indique que les modèles d'apprentissage traditionnels, axés sur des budgets annuels et des ateliers ponctuels, sont obsolètes à une époque où les capacités de l'IA évoluent chaque semaine. Pour combler l'écart, les organisations de premier plan doivent se tourner vers une « infrastructure de capacité continue ». Cette approche considère l'apprentissage comme une composante critique de la pile technologique - intégrée aux flux de travail, personnalisée en fonction de rôles précis et évaluée en fonction des résultats opérationnels plutôt que du suivi de formations.

« La question pour les dirigeants n'est plus "Combien dépensons-nous dans l'IA ?" mais "À quelle vitesse nos équipes d'ingénierie apprennent-elles à travailler avec elle ?" », ajoute M. Morris. « Le perfectionnement des compétences ne peut plus être considéré comme un programme des RH ou un avantage de perfectionnement professionnel. Il s'agit d'une infrastructure critique pour l'activité, faisant partie intégrante de votre pile technologique, et non séparée de celle-ci. Elle doit être financée, structurée, mesurée et continuellement améliorée comme tout autre système critique pour les opérations. Les entreprises qui considèrent les capacités de la main-d'œuvre comme une couche de leur pile technologique sont celles qui verront enfin le retour sur investissement de l'IA qui est demeuré si insaisissable. »

À propos du rapport :

Le rapport "The AI Capability Gap: Why Technology Investment Fail Without Talent Infrastructure" s'inspire de notre plus récente étude Workmonitor. Workmonitor s'appuie sur les perspectives de plus de 27 000 personnes et 1 225 employeurs sur 35 marchés, ainsi que sur les perspectives secondaires de plus de 3 millions d'offres d'emploi à l'échelle mondiale.

Téléchargez le rapport

À propos de Randstad Digital :

Randstad Digital est la branche des solutions de talents numériques et de main-d'œuvre technologique de Randstad, la plus importante entreprise de gestion de talents au monde. Nous collaborons avec des entreprises à l'échelle mondiale pour bâtir, développer et perfectionner continuellement les compétences des équipes technologiques. Nous traitons les capacités de la main-d'œuvre comme une infrastructure stratégique et non comme des frais opérationnels. Pour en savoir plus, visitez le www.randstaddigital.com.

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SOURCE Randstad Digital

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