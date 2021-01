Un nouveau rapport de PayBright sur la consommation révèle que les rabais, la flexibilité des options de paiement et la sécurité seront les clés du succès des détaillants canadiens en 2021

Publié par PayBright , l'un des principaux fournisseurs de plans de paiement par versements au Canada, ce rapport se destine aux détaillants qui cherchent à comprendre et à anticiper le comportement des consommateurs en 2021 ainsi qu'à prendre des décisions commerciales concrètes fondées sur des données probantes. Cela est d'autant plus crucial que les Canadiens ont maintenant accès au vaccin contre la COVID-19 et qu'ils se préparent à vivre (et à faire leurs achats) dans un monde post-pandémique.

Cette première édition du rapport annuel s'appuie sur une enquête de PayBright menée en octobre 2020 auprès de 2 500 Canadiens de partout au pays. De leurs réponses franches se dégagent plusieurs tendances tangibles concernant :

les produits que les Canadiens entendent acheter;

les options de paiement auxquelles ils s'attendent à la caisse;

leurs canaux d'achat préférés (en magasin ou en ligne);

les principaux facteurs qui motivent leurs décisions d'achat;

leur état d'esprit, particulièrement en ce qui concerne leurs dépenses.

Le rapport de 24 pages de PayBright révèle aussi des dizaines d'informations clés qui aideront les détaillants canadiens à prendre des décisions commerciales concrètes cette année. En voici quelques exemples :

Les Canadiens sont impatients de recommencer à voyager et à socialiser et de retrouver leur tranquillité d'esprit.



PayBright a demandé aux Canadiens ce qu'ils avaient le plus hâte de retrouver après la pandémie. En tête de liste : le fait de passer du temps en famille (56 %), la tranquillité d'esprit (55 %) et les voyages (54 %). Le rapport révèle également que près de la moitié des Canadiens investiront probablement cette année dans des activités sociales (40 %), leur santé mentale et leur bien-être (38 %), leur santé physique (37 %), leur santé financière et l'épargne (34 %) et la rénovation de leur domicile (23 %).



Les Canadiens prévoient de réduire leur budget pour 2021 et de dépenser plus prudemment en profitant des aubaines et des rabais.



Près de 40 % des Canadiens réduisent le budget qu'ils avaient prévu pour 2021, et ce, pour plusieurs raisons, notamment la volonté de dépenser moins en général (38 %), un changement de leur situation financière dû à la COVID (24 %), une volonté de rembourser des dettes (17 %) et une lassitude à l'égard des achats pendant la pandémie (14 %).



Les Canadiens s'attendent à se faire offrir en 2021 une option « acheter maintenant, payer plus tard » comme celle de PayBright, et ce, en magasin ou en ligne.



Les options « acheter maintenant, payer plus tard » sont populaires dans toutes les tranches d'âge, mais les millénariaux et les membres de la génération Z sont particulièrement nombreux à souhaiter avoir accès à des options de paiement diversifiées lorsqu'ils font des achats en ligne. En effet, 65 % des 35 à 44 ans, 64 % des 25 à 34 ans, et 61 % des 18 à 24 ans ont indiqué que c'est pour eux un important facteur d'achat.

« Au début d'une autre année sans précédent, PayBright continue à préparer les détaillants à répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens », affirme Wayne Pommen, vice-président principal de PayBright, une société d'Affirm. « Nous sommes ravis de publier ce rapport annuel et de fournir aux commerçants des données aussi récentes que précises pour les aider à faire des choix judicieux afin de prospérer en ces temps autrement imprévisibles. »

Découvrez comment les Canadiens prévoient de faire leurs achats cette année. Consultez le rapport des tendances de PayBright.

