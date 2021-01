Le document de travail de Deloitte souligne les raisons pour lesquelles des normes communes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des soins de santé sont essentielles alors que le monde entier entreprend le plus vaste déploiement de vaccins de l'histoire

TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Partout autour du monde, les gouvernements et les entreprises doivent relever un des plus importants défis de l'histoire : développer, distribuer et administrer des vaccins contre la COVID-19 à une vitesse et à une échelle inédites. Un nouveau rapport publié par Deloitte indique que l'adoption universelle de normes mondiales dans la chaîne d'approvisionnement des soins de santé assure une distribution rapide, efficace et sécuritaire. Des agences de santé publique autour du monde ont également ajouté leur voix en ce sens : Tom Woods, Président du Comité directeur mondial pour l'assurance de la qualité des produits de soins de santé de la Banque mondiale, encourage l'adoption de normes communes, y compris la lecture optique des codes à barres, et affirme que c'est « l'élément le plus important et le plus négligé afin d'éviter les erreurs lors de la distribution des vaccins et d'assurer la traçabilité et la sécurité des patients lors de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ».

L'étude de Deloitte, intitulée « Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain » (en anglais seulement), soutient qu'en plus de la collaboration de l'industrie et de communications transparentes, « l'adoption de normes de GS1 ajoute un élément de confiance à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, une confiance qui se rend aux patients eux-mêmes ». Les normes mondiales de GS1 permettent aux fabricants de produits pharmaceutiques, aux distributeurs et aux fournisseurs de soins de santé de suivre des protocoles et des mesures de sécurité essentiels afin d'assurer la confiance du public, et ce, autant par rapport au vaccin lui-même qu'envers la capacité d'assurer une vaccination sécuritaire.

Les codes à barres qui contiennent des normes de GS1 identifient les produits médicaux sécuritairement et de manière unique, y compris les vaccins, et ce, des laboratoires et des sites d'essais cliniques jusqu'au lieu d'administration. Les normes de GS1 fournissent de la transparence et contribuent à améliorer la coordination au sein de la chaîne d'approvisionnement, ce qui réduit les risques de détournement de vaccins, de dépassement de dates d'expiration et de prolifération de vaccins contrefaits.

L'adoption des normes de GS1 continue de gagner du terrain dans le secteur des soins de santé; toutefois, celles-ci ne sont pas encore appliquées à l'échelle mondiale. L'étude de Deloitte décrit les informations d'identification des vaccins (comme les identifiants de produits, les numéros de lot et les dates d'expiration) comme des « éléments essentiels aux fournisseurs de soins de santé afin de leur permettre d'administrer des vaccins en toute confiance », et précise que « l'OMS recommande d'identifier tous les vaccins au moyen de ces données dans un code à barres normalisé ». GAVI, l'Alliance du Vaccin et l'UNICEF ont également demandé d'utiliser les normes de GS1 sur les emballages secondaires des vaccins.

Au Canada, les principaux intervenants de la chaîne d'approvisionnement des vaccins se fient aux normes de GS1, dont les codes à barres, qui sont un élément fondamental de leur chaîne d'approvisionnement, et ils fournissent déjà de la visibilité à leurs données de produits pharmaceutiques par l'entremise du registre ECCnet, le registre national de produits au Canada. Cet engagement est essentiel pour assurer la distribution et l'administration de vaccins sécuritaire jusqu'au site du dossier des patients et, tous ensemble, ils exhortent le gouvernement canadien à jouer un rôle de premier plan afin d'assurer une mise en œuvre sécuritaire au sein du système de soins de santé canadien.

Miguel Lopera, Président et Chef de la direction de GS1, a indiqué qu'un « niveau de recherche, de collaboration et d'investissements sans précédent a donné de l'espoir sous la forme de vaccins contre la COVID-19. Toutefois, le monde doit maintenant relever un défi considérable pour les distribuer et les administrer, et les normes d'identification mondiales ont un rôle essentiel à jouer. Partout autour du monde, des pays mettent en œuvre des campagnes de vaccination massives malgré des contraintes de temps énormes, et ce, alors que le virus continue de tuer des milliers de gens chaque jour. Les normes mondiales peuvent contribuer à assurer l'identification et le suivi adéquats pour l'industrie mondiale des soins de santé et réduire les risques d'erreur. GS1 est prête à aider tous les intervenants à réussir cette opération essentielle ».

Greg Reh, Directeur, Sciences de la vie mondiales et Industrie des soins de santé chez Deloitte, ajoute : « Pour les développeurs de vaccins, les intervenants des soins de santé et la société en général, le degré de transparence et de confiance du public sera déterminant pour l'acceptabilité et la confiance par rapport au vaccin contre la COVID-19. L'adoption continue de normes mondiales d'organisations comme GS1 contribue à améliorer cette confiance envers les vaccins contre la COVID-19 ».

Aujourd'hui, plus de 70 pays appliquent des règlements de soins de santé ou des exigences de partenaires commerciaux pour lesquels l'industrie utilise des normes de GS1. Ces pays utilisent les codes à barres GS1 DataMatrix en deux dimensions (2D) qui peuvent encoder des informations d'identification de vaccins afin de contribuer à réduire les erreurs et à assurer la traçabilité.

Dans un contexte où certains pays ont des difficultés à lier les vaccins aux patients au site d'administration, le rapport de Deloitte indique qu'il « est important d'identifier et d'étiqueter les vaccins, et d'identifier précisément quel patient a reçu quel vaccin, et à quel moment ». L'identification unique à l'échelle internationale et les codes à barres de GS1 peuvent répondre à ce besoin essentiel.

Le 28 janvier prochain, un dialogue à l'échelle mondiale regroupera des dirigeants principaux de la chaîne de valeur des soins de santé et des sciences de la vie, dont l'OMS, la Banque mondiale et Deloitte, dans le cadre d'une discussion sur les principaux défis, occasions et premières conclusions de la distribution mondiale des vaccins contre la COVID-19.

Pour plus d'informations et pour des détails au sujet de l'inscription à cet événement, veuillez visiter ici.

