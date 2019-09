Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec (2015) - Quelle résonance le gouvernement donnera-t-il à ses revendications constitutionnelles?

Le gouvernement du Québec doit profiter de la campagne électorale fédérale pour faire connaître ses attentes et obtenir des engagements au nom des Québécois qui l'ont élu.

Jusqu'à maintenant, des 18 revendications que contient le plan nationaliste de la CAQ de 2015, seulement 2 ont été abordées… pour être immédiatement rejetées par le gouvernement sortant.

Pour nous, être nationalistes, c'est être indépendantistes.

« Depuis des mois, on entend le premier ministre Legault répéter que le Québec n'a pas besoin d'être indépendant pour prospérer et se réaliser pleinement, que son "avenir passe à l'intérieur du Canada". Aujourd'hui, le moment est venu pour lui de mettre son discours en application : il doit rappeler ses revendications de 2015 aux partis fédéralistes en campagne - et obtenir des résultats sous forme d'engagements - ou bien expliquer pourquoi il n'ose pas le faire. L'occasion est unique, elle ne se représentera pas en cours de mandat; la saisira-t-il? », a soulevé Pascal Bérubé.

Au nombre de 18, ces revendications regroupent 10 modifications constitutionnelles et 8 ententes administratives. « Jusqu'à maintenant, les Québécois ont pu constater que le gouvernement sortant était contre l'idée d'un rapport d'impôt unique, et contre celle de laisser le Québec sélectionner ses immigrants. Mais qu'en est‑il des 16 autres revendications nationalistes de la CAQ? François Legault doit sans tarder aborder les questions touchant l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétence du Québec, les points d'impôt et autres transferts aux provinces, le droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles, l'abolition ou la réforme du Sénat, l'abolition de la fonction de lieutenant-gouverneur, la prépondérance du Québec en matière de langue, d'immigration, d'environnement et de culture, et bien d'autres sujets encore. Tout ça, c'est dans son plan de 2015; à présent que les partis fédéraux sont à l'écoute, François Legault sera-t-il cohérent avec ses propos d'alors? Son plan est-il toujours d'actualité? », a pour sa part demandé Véronique Hivon.

« Le temps des bonnes intentions est derrière nous. Le gouvernement de la CAQ doit maintenant obtenir des résultats, faire valoir son rapport de force, au nom des Québécois qui l'ont élu. Autrement, nous ne pourrons que déplorer que son nationalisme n'en est qu'un de façade - puisque de toute évidence, il demeurera confortable au sein du Canada. Je lui souhaite le meilleur des succès et l'assure de notre pleine collaboration, même si je demeure convaincu qu'un Québec indépendant avancerait plus vite et irait plus loin. Pour nous, l'indépendance est l'aboutissement le plus logique et souhaitable du nationalisme », a conclu Pascal Bérubé.

Le plan « nationaliste » de la CAQ

https://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2018/08/projet-nationaliste.pdf

Le plan de la CAQ comprend 18 revendications.

Ententes administratives État 1. Points d'impôt : transfert aux provinces d'une partie de l'assiette fiscale du gouvernement fédéral RIEN 2. Transferts fédéraux en tenant compte du vieillissement RIEN 3. Rapport d'impôt unique REFUS 4. Élimination du déséquilibre dans les investissements d'Ottawa en R et D RIEN 5. Transfert en bloc des fonds pour les infrastructures RIEN 6. Rapatriement des budgets fédéraux en culture RIEN 7. Libre-échange interprovincial RIEN 8. Loi 101 appliquée aux entreprises à charte fédérale RIEN

Constitution (unanimité) État 1. Bilinguisme obligatoire pour siéger comme juge à la Cour suprême RIEN 2. Droit de veto du Québec sur les modifications constitutionnelles RIEN 3. Abolition ou réforme du Sénat RIEN 4. Abolition de la fonction de lieutenant‑gouverneur RIEN

Constitution (modifications multilatérales) État 1. Reconnaissance constitutionnelle pleine et entière du Québec en tant que nation RIEN 2. Développement énergétique et réglementation environnementale RIEN 3. Encadrement du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétence des provinces RIEN

Constitution (modifications bilatérales) État 1. Prépondérance du Québec en matière de langue, d'immigration et de culture REFUS 2. Contrôle des infrastructures portuaires le long du fleuve Saint-Laurent RIEN 3. Frontières du Nord-du-Québec RIEN

