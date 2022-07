TORONTO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Le Comité de la santé des Noirs, un comité de l'Alliance pour des communautés en santé en Ontario, lance un Projet de Prescription Sociale à l'Intention des Noirs. Le projet adoptera une approche holistique pour la santé des personnes au sein des communautés noires.

Au Canada et en Ontario, le racisme envers les Noirs est ancré dans les structures et systèmes de la société; ce racisme a un impact notamment sur l'accès qu'ont des millions de Noirs à l'éducation, à un logement, à un emploi et à des soins de santé. La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les disparités existantes qui touchent de manière disproportionnée les communautés noires et racialisées. Une étude menée en juillet 2020 a révélé que les personnes noires et racialisées comptaient pour 83 % des cas de COVID-19 en Ontario.

La prescription sociale est une approche qui réunit les modèles sociaux et médicaux de la santé et du bien-être. En faisant appel à la procédure connue de la rédaction d'une ordonnance, elle permet aux fournisseurs de soins de santé d'aiguiller des patients vers des programmes communautaires choisis conjointement avec eux selon leurs champs d'intérêt, leurs objectifs et leurs talents. En Ontario, des centres de santé communautaire et d'autres organisations communautaires de soins de santé primaires offrent depuis des décennies des services interprofessionnels et communautaires dans le cadre de leur modèle de soins.

Le projet de prescription sociale à l'intention des Noirs vise à créer un modèle de prescription sociale fondé sur les valeurs et les principes afrocentriques et des communautés noires, et une approche pour aider les familles et les enfants noirs en Ontario.

Le directeur exécutif du Centre de santé Communautaire TAIBU, Liben Gebremikael déclare « En tant que centre de santé communautaire qui s'efforce d'améliorer la santé et le bien-être des communautés noires dans la région du Grand Toronto, c'est avec plaisir que nous prenons part au projet de prescription sociale pour les personnes Noirs, un modèle essentiel de services intégrés favorisant l'affirmation culturelle et reposant sur les expériences des communautés noires en vue d'améliorer leur santé et leur bien-être ».

La majorité des centres de santé communautaire (CSC) qui participent au projet sont dirigés par des Noirs et offrent des services cliniques, de la physiothérapie, du counseling, des ressources de soutien à la santé mentale et à la toxicomanie, et des services de gestion du diabète. Par ces organisations de soins de santé primaires régies par la communauté et leurs fournisseurs, ce projet de prescription sociale vise à toucher aux déterminants sociaux de la santé, notamment la sécurité alimentaire, la sécurité du revenu, l'éducation et les liens sociaux.

L'Alliance pour des communautés en santé a mis sur pied par le passé un projet pilote de prescription sociale dans 11 centres de santé communautaire en Ontario, au service d'une diversité de communautés urbaines, rurales, nordiques et francophones. Les résultats de ce projet étaient très prometteurs; les clients ont rapporté une diminution de 49 % du sentiment de solitude, une augmentation de 19 % de leur participation à des activités sociales, une amélioration de 12 % de la santé mentale et un plus grand sentiment d'appartenance.

Le projet de prescription sociale à l'intention des Noirs, dont le financement sera assuré par la Balsam Foundation, sera mis en œuvre au cours des deux prochaines années et demie dans quatre CSC, soit le CSC Somerset Ouest à Ottawa, ainsi que le CSC Rexdale, le CSC TAIBU et le CSC Black Creek, tous situés à Toronto.

À propos du Comité de la santé des Noirs

Le Comité de la santé des Noirs a été créé pour mettre de l'avant une stratégie exhaustive de promotion de la santé des Noirs fondée sur l'équité en santé. Le comité travaille à améliorer l'accès à des soins de santé appropriés pour les communautés noires. Le Comité de la santé des Noirs est un comité permanent de l'Alliance pour des communautés en santé.

À propos de l'Alliance pour des communautés en santé

L'Alliance pour des communautés en santé est la voix d'un réseau dynamique composé de 110 organismes de soins primaires régis par la communauté. Ses membres servent des communautés diversifiées partout dans la province, et sont ancrés dans les communautés qu'ils servent. Ils ont en commun leur engagement envers l'amélioration de l'équité en santé grâce à la prestation de soins de santé primaires complets.

