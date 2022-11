OTTAWA, ON, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Cuso International est fier d'annoncer le lancement de son projet Blueprints - Plan directeur pour l'égalité des genres.

En concertation avec ses partenaires et les gouvernements locaux de la Dominique, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Cuso International contribuera à une plus grande intégration de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale dans les politiques, les programmes et les services destinés aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux membres de la communauté LGBTQI+. Les résultats attendus de ce nouveau projet incluent des programmes et services qui soutiennent la génération de revenus, la prévention de la violence sexiste et un accès accru à de l'aide psychosociale.

« En plus de créer des espaces où les femmes et les autres groupes marginalisés pourront discuter des programmes et services actuellement offerts, nous travaillerons de concert avec les organismes gouvernementaux pour mieux tenir compte du point de vue des détentrices et détenteurs de droits lors de la conception de nouveaux programmes et services destinés à mieux répondre à leurs besoins », explique Shellian Forrester, gestionnaire de programmes, représentante de Cuso International et responsable de Blueprints.

« Le projet Blueprints aidera au renforcement des capacités du gouvernement de Sainte-Lucie à intégrer efficacement l'égalité des genres dans le développement national. Nous pourrons ainsi apprendre comment opérationnaliser la planification centrée sur la population et favorable à l'égalité des genres dans le secteur public. » - Janey Joseph, directrice, Égalité des genres, ministère des Services publics, de l'Intérieur, du Travail et de l'Égalité des genres de Sainte-Lucie.

Des spécialistes canadiens des questions de genre travailleront aux côtés de 12 ministères et organismes des 4 pays participants afin d'aider 580 de leurs fonctionnaires à mieux comprendre les besoins, les champs d'intérêt, les perspectives et les droits des personnes ciblées, tout en veillant à l'intégration de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale dans leurs programmes.

De plus, les activités de formation de formateurs toucheront indirectement 700 personnes de plus. Par ailleurs, 1 000 femmes et filles pauvres et vulnérables des 4 pays participants auront l'occasion de contribuer directement au projet et de donner leur avis sur les programmes et services gouvernementaux.

Affaires mondiales Canada versera 2,5 millions de dollars sur 4 ans pour la réalisation de ce projet. Les résultats attendus sont alignés sur les indicateurs de rendement clés de la Politique d'aide internationale féministe du Canada, dont le nombre de personnes mieux préparées pour promouvoir les droits de la personne, ainsi que le nombre d'organismes mieux outillés pour offrir des services publics inclusifs, adaptés et durables.

« Blueprints permettra de donner la parole aux personnes trop souvent exclues du processus décisionnel et de l'élaboration des politiques, souligne Nicolas Moyer, chef de la direction générale de Cuso International. Nous sommes reconnaissants qu'Affaires mondiales Canada ait accepté de financer cet important projet. »

À propos de Cuso International

Cuso International est un organisme de coopération volontaire et de développement international dont la mission est d'offrir de nouvelles perspectives socioéconomiques aux groupes marginalisés. Avec nos partenaires, nous misons sur la promotion de l'égalité homme-femme et l'inclusion sociale, de la résilience économique et de l'action climatique. Nous sommes convaincus que le partage de savoirs et de savoir-faire est la meilleure façon d'améliorer durablement les conditions de vie des gens. Fondé en 1961, Cuso International est présent en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Canada.

