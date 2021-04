OTTAWA, le 13 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, a annoncé l'octroi d'un financement de 6,3 millions de dollars sur trois ans à la Fondation Rideau Hall pour son nouveau Fonds Catapulte Canada pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage. Ce financement est accordé dans le cadre du programme Droit au but du gouvernement du Canada, qui s'associe avec des organisations communautaires afin d'aider les jeunes en difficulté à terminer leurs études secondaires et à réussir leur transition vers l'enseignement postsecondaire et/ou l'emploi.

Le Fonds Catapulte Canada pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage soutiendra les organismes communautaires afin d'améliorer les résultats scolaires des jeunes grâce à une multitude d'approches novatrices. Les projets financés se concentreront sur la manière dont les jeunes acquièrent des connaissances, sur leur engagement à l'école et sur les outils dont elles/ils se servent pour apprendre.

Par exemple, Northern Youth Abroad recevra des fonds pour la mise en œuvre d'un projet pilote qui permettra à plus de 20 étudiant.e.s autochtones des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon de bénéficier de cours en ligne, ainsi que d'un soutien scolaire et d'autres formes de soutien au Camosun College, en Colombie-Britannique.

« Grâce à cet investissement dans le Fonds pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage de Catapulte Canada, jusqu'à 7 500 jeunes Canadien.ne.s recevront le soutien dont ils ont besoin pour terminer leurs études secondaires ou postsecondaires. La prospérité future du Canada dépend de la réalisation du potentiel de nos jeunes. Lorsque nous les préparons à réussir, tous les Canadiens en bénéficient », a déclaré la ministre Qualtrough.

« La Fondation Rideau Hall est ravie de s'associer au gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage de Catapulte Canada, » a déclaré Teresa Marques, présidente et directrice générale de la FRH. « Ce Fonds est conçu pour être agile et réactif, et pour fournir rapidement des ressources aux organisations au service des jeunes qui commencent ou élargissent de nouveaux projets innovants qu'elles n'auraient peut-être pas eu la possibilité de mettre en place autrement. Plus important encore, Catapulte Canada leur offre une communauté sans égal qui leur permet de partager leurs expériences et leurs approches avec d'autres organisations à travers le pays et de s'appuyer sur le succès des autres. »

Le Fonds pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage en un coup d'œil :

Des modèles de financement souples pour amorcer l'innovation et rendre l'accès aux possibilités d'apprentissage et d'éducation plus équitable au Canada , tout en réduisant l'écart entre les étudiant.e.s qui accèdent aux études postsecondaires.

, tout en réduisant l'écart entre les étudiant.e.s qui accèdent aux études postsecondaires. Des subventions pour accélérer le lancement de nouvelles initiatives et la mise à l'échelle de programmes déjà en place et ayant fait leurs preuves.

Un éventail de financement allant de 25 000 à 500 000 dollars est mis à la disposition des organisations au service des jeunes qui font preuve d'envergure, de collaboration et qui mettent à l'essai de nouvelles approches.

Le premier appel pour les demandes de financement est ouvert et accessible aux organisations de tout le pays. Visitez CatapulteCanada.ca pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité, les échéances et plus encore.

Le Fonds Catapulte Canada pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage bénéficie également du soutien de philanthropes privés, dont le Fonds Barrett Canada et ScotiaINSPIRE, l'initiative de 500 millions de dollars sur 10 ans menée par la Banque Scotia pour promouvoir la résilience économique au sein des groupes défavorisés.

Le Fonds pour l'innovation et l'accès à l'apprentissage est l'un des éléments clés d'une initiative plus large appelée Catapulte Canada. Mis en œuvre par la Fondation Rideau Hall, Catapulte Canada est une plateforme nationale et une communauté visant à rendre l'accès aux possibilités d'apprentissage plus équitable pour les jeunes. Catapulte Canada travaillera en étroite collaboration avec D2L, le leader canadien des technologies d'apprentissage, pour concevoir une solution de pointe qui répondra efficacement aux besoins des jeunes du pays. Cette robuste plateforme en ligne permettra de mettre à disposition, de diffuser et de partager des ressources au sein d'une communauté d'organisations au service des jeunes dans tout le pays, et soutiendra à terme un programme de mentorat. Tout cela permettra d'éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes de réaliser leurs ambitions et d'atteindre leur plein potentiel.

À propos de la Fondation Rideau Hall :

La Fondation Rideau Hall est un organisme de bienfaisance indépendant et apolitique créé pour mobiliser les idées, les personnes et les ressources dans tout le pays afin de puiser dans notre esprit collectif pour contribuer à la réalisation de nos aspirations communes. Pour en savoir plus, consultez le site www.rhf-frh.ca.

SOURCE Fondation Rideau Hall

Renseignements: Les médias sont priés d'adresser leurs demandes d'information à : Allison MacLachlan, Directrice, Relations extérieures et engagement du public, Fondation Rideau Hall, 613.316.3473, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

http://www.rhf-frh.ca/