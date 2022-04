La Alberta Municipal Health and Safety Association (AMHSA, Association de santé et sécurité municipale d'Alberta) lance une formation gratuite de santé mentale et des ressources sur les BSPT pour les pompiers de l'Alberta rurale et éloignée.

EDMONTON, AB, Le 25 avril 2022 /CNW/ - La Alberta Municipal Health and Safety Association (AMHSA) a lancé un programme gratuit et complet de services de santé mentale pour soutenir le personnel de service de sauvetage et des casernes de pompiers rural et éloigné d'Alberta.

En Alberta, les pompiers représentent une grande proportion des demandes de prise en charge à la CAT liées à la psychologie pour les premiers intervenants, dont un grand nombre est attribué à des blessures de stress post-traumatique (BSPT). Avec le financement du volet 1 (services) du programme de subventions SPHIFR (Supporting Psychological Health in First Responders - Soutenir la santé psychologique des premiers intervenants) du gouvernement d'Alberta, l'AMHSA vise à procurer une formation et des outils basés sur des données probantes pour soutenir les pompiers ruraux et éloignés vivant avec une blessure de stress post-traumatique (BSPT) ou à risque d'en connaître une.

Un emploi dans un service de lutte contre les incendies ou de sauvetage comme premier intervenant est associé à différents risques, les plus évidents étant les températures extrêmes, les situations dangereuses, l'exposition à des produits chimiques et les dangers physiques. Les dangers psychologiques sont peut-être moins évidents, mais ne sont pas moins néfastes. Comparée aux autres provinces, l'Alberta a les pompiers ayant le taux le plus élevé de demandes de temps perdu pour santé mentale, à 48 pour 100 000. De 2015 à 2019, il y a eu près de 700 demandes à la CAT-Alberta pour les premiers intervenants liées aux BSPT, pour un total de 104 millions de dollars de traitement et d'indemnisation.

L'AMHSA s'est alliée à la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et TELUS Santé pour procurer aux pompiers ruraux et éloignés d'Alberta une combinaison innovante de contenu basé sur des données probantes en santé mentale, de formation et de ressources liées à la prévention et au rétablissement des BSPT. Cela a compris le programme de formation virtuelle L'esprit au travail - Premiers intervenants (EAT-PI) de la CSMC, des ressources de soutien basées en Alberta, une formation de rafraîchissement de mémoire après la formation et des outils d'auto-gestion qui peuvent être consultés en toute confidentialité au moyen de l'application mobile Espri par TELUS Santé. En plus de la prestation du programme, l'AMHSA s'est associée à l'Université de Calgary pour mesurer les retombées et l'efficacité du programme.

Ce programme est proposé gratuitement à 375 pompiers et dirigeants qui travaillent dans des casernes inscrites dans des municipalités rurales et éloignées d'Alberta. Pour en savoir plus, et trouver le lien pour vous inscrire, consultez :

RuralFirstResponder.ca

« En tant que premier intervenant, maire municipal et administrateur des municipalités d'Alberta au conseil d'administration de l'AMHSA, je soutiens l'AMHSA dans son rôle de leadership consistant à procurer des services de santé mentale aux premiers intervenants des services de lutte contre les incendies d'Alberta vivant avec ou à risque de connaître une blessure de stress post-traumatique (BSPT). J'encourage les autres dirigeants municipaux à soutenir la participation de leurs premiers intervenants ruraux à ces séances. La santé mentale des premiers intervenants est plus importante que jamais. »

Tyler Gandam, administrateur de l'AMHSA

« Je pense sincèrement que j'ai sauvé plus de vie dans les cinq ans que j'ai passés comme formateur de l'EAT-PI que dans les 20 ans que j'ai passés comme pompier. »

Steve Jones, Animateur de l'EAT-PI et chef de section, caserne de pompiers de Burlington (Ontario)

« La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est très heureuse d'être partenaire dans ce projet important. La formation L'esprit au travail - Premiers intervenants (EAT-PI) fera la différence dans la vie des pompiers qui suivent la formation. Nous savons d'expérience que le programme fait la promotion du bien-être mental, accroît la résilience et réduit la stigmatisation associée à la maladie mentale. »

« Grâce à l'application mobile Espri par TELUS Santé, des centaines de membres de casernes de collectivités rurales et éloignées dans la province auront accès à notre formation EAT-PI basée sur des données probantes et à des ressources supplémentaires et séances de rafraîchissement de mémoire auxquelles les membres auront accès sur leurs appareils mobiles - une première depuis que nous avons déployé notre programme. » Micheal Pietrus, directeur, PSSM et Changer les mentalités

« À TELUS Santé, nous aidons à transformer les soins de santé mentale au Canada en travaillant avec des organisations comme l'AMHSA et la Commission de la santé mentale du Canada pour assurer des programmes novateurs soutenus par la technologie. Nous sommes fiers de contribuer à la sécurité des Albertains en procurant aux pompiers participants les ressources ciblées dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

Daniel Martz, V.-P. et président des soins virtuels, TELUS Santé

Commanditaire du programme

La Alberta Municipal Health and Safety Association (AMHSA) est une organisation pédagogique à but non lucratif faisant la promotion de la santé et sécurité et la prévention des blessures/maladies au travail. Tous les villages, villes, districts municipaux, comtés et municipalités spécialisées en Alberta sont membres de l'AMHSA - y compris tous les premiers intervenants municipaux.

AMHSA.net

Partenaires de consultation

La Commission de la santé mentale du Canada est un moteur du changement. Elle collabore avec des centaines de partenaires pour changer l'attitude des Canadiens envers les problèmes de santé mentale et améliorer les services et le soutien. Son objectif est d'aider les personnes qui vivent avec un problème ou une maladie de santé mentale à mener une vie productive et pleine de sens. Ensemble, elle crée le changement. La Commission de la santé mentale du Canada est financée par Santé Canada.www.commissionsantementale.ca

TELUS Santé est un leader de la technologie numérique de santé, procurant des soins virtuels, une pharmacie virtuelle, une surveillance de la santé à domicile, des dossiers médicaux et de santé électroniques, la gestion des avantages sociaux et de la pharmacie, et des services personnels de réponse en cas d'urgence.

En utilisant le pouvoir de la technologie pour procurer des solutions et des services connectés, TELUS Santé ouvre l'accès aux soins et révolutionne le flot d'information tout en facilitant la collaboration, l'efficacité et la productivité pour les médecins, pharmaciens, autorités de la santé, professionnels alliés de la santé, assureurs, employeurs et citoyens, pour faire progresser sa vision de transformer les soins de santé et de donner aux personnes les moyens de vivre une vie plus en santé.

Grâce aux Centres de soins de santé TELUS, des équipes de professionnels de soins de santé de renom et passionnées procurent des soins centrés sur le patient à des milliers d'employeurs, professionnels et familles du Canada dans plus de 15 cliniques médicales réparties dans le pays.

Pour en savoir plus, consultez : www.telussante.com .

L'Université de Calgary propose aux étudiants une expérience pédagogique de qualité qui les prépare à la réussite dans la vie, ainsi que des recherches portant sur les difficultés les plus persistantes de la société. La création et le transfert de connaissances contribuent chaque jour à l'avantage compétitif mondial de notre pays et fait du monde un monde meilleur.

www.ucalgary.ca

