Un nouveau programme pour aider les organismes municipaux à mieux s'adapter aux changements climatiques

QUÉBEC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, soulignent aujourd'hui l'entrée en vigueur du nouveau Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC). Près de 13 M$ seront alloués aux organismes municipaux afin de les appuyer dans leurs démarches d'appréciation des risques ou des occasions de développement liées aux changements climatiques et de les aider à intégrer des mesures d'adaptation dans leur planification municipale.

Par ailleurs, des personnes-ressources au sein de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec ont reçu la formation offerte par le consortium de recherche Ouranos et le ministère de la Sécurité publique afin de former à leur tour les organismes municipaux et de les accompagner dans leurs démarches sur une période de deux ans.

Le financement de ces mesures, qui provient du Fonds vert, rend possible la mise en œuvre de la mesure 2.3 « Soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale » du Plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Citations :

« Les municipalités seront dorénavant plus outillées pour faire face aux conséquences économiques, sociales et environnementales liées notamment à l'augmentation des sinistres d'origine climatique. Grâce à une meilleure connaissance des risques auxquels le territoire est exposé et des mesures d'adaptation qui pourront être mises en place, les effets négatifs des changements climatiques pourront être réduits ou évités. Par ailleurs, de nouvelles occasions de développement pourront se présenter, et il est important que les municipalités puissent les déceler. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les enjeux liés aux changements climatiques sont majeurs et l'augmentation du nombre de sinistres nous montre à quel point il est essentiel de bien planifier et de concerter nos actions. L'initiative qui entre en vigueur aujourd'hui permettra une meilleure résilience des communautés et contribuera également à l'atteinte des cibles de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette aide aux municipalités représente un soutien très important dans le contexte actuel. Ces mesures sont complémentaires à nos actions et en parfaite cohérence avec la vision de notre gouvernement qui est de lutter contre les changements climatiques, tant en termes de réduction des gaz à effet de serre qu'en matière d'adaptation, tout en créant de la richesse pour avoir les moyens de nos grandes ambitions pour le Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le programme est destiné aux communautés métropolitaines (CM), aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux municipalités locales, incluant les villages nordiques.

La participation au PIACC se fait en continu, d'ici la date limite pour le dépôt des demandes qui est le 1 er août 2020. Les municipalités sont invitées à consulter le cadre normatif du programme ainsi que la foire aux questions sur le site Internet du MAMH.

août 2020. Les municipalités sont invitées à consulter le cadre normatif du programme ainsi que la foire aux questions sur le site Internet du MAMH. Les projets doivent être réalisés dans un délai de trois ans.

