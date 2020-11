La Fondation canadienne d'éducation économique collabore avec la Banque CIBC pour inviter des élèves du secondaire à participer à un concours national en vue de créer une ressource d'apprentissage novatrice pour améliorer la littératie financière. GRAND PRIX : 10 000 $!

TORONTO, le 5 nov. 2020 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) collabore avec la Banque CIBC pour encourager des jeunes de partout au Canada à créer des outils et des ressources pour aider les jeunes canadiens à améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités financières. Dans le contexte de ce nouveau programme nommé Mon argent, mon avenir, des élèves du secondaire âgés de 14 à 18 ans sont appelés à mettre à profit leur créativité, leur talent et leur passion dans toutes les matières afin de créer une nouvelle ressource d'apprentissage visant à enseigner d'importantes connaissances et compétences financières à d'autres jeunes. Ce programme novateur d'apprentissage entre pairs a pour but d'encourager et d'intégrer le plaisir et la créativité dans l'acquisition d'une habileté fondamentale importante : la littératie financière.

Les élèves sont invités à faire preuve de créativité et à mettre à profit leurs talents, leurs habiletés et leur passion pour créer du matériel nouveau, différent, original et efficace. Les élèves n'ont pas tous les mêmes passions ni les mêmes intérêts, et ils n'aiment pas tous les mêmes modes d'apprentissage. Le programme est conçu pour tenir compte de ces différences en encourageant les étudiants à produire toutes sortes d'outils et de ressources. Les soumissions peuvent prendre la forme d'une vidéo, d'une chanson, d'un poème, d'une baladodiffusion, d'un livret, d'une animation, d'une œuvre d'art ou de tout autre moyen par lequel les jeunes pensent pouvoir interagir avec d'autres jeunes et les renseigner sur des questions financières. Les ambassadeurs CIBC participeront à l'évaluation régionale du défi et peuvent offrir du soutien aux enseignants d'un océan à l'autre tout au long du processus du concours.

Les soumissions peuvent être en français ou en anglais.

À compter de novembre, Mois de la littératie financière au Canada, la FCEE communiquera directement avec les enseignants, les administrateurs, les écoles, les commissions scolaires, les ministères provinciaux de l'Éducation et les groupes de jeunes afin de faire connaître le défi le plus largement possible et d'encourager la participation.

Mon argent, mon avenir est à la fois un défi et un concours. Durant la première ronde, les enseignants soumettront sur le site Web du programme le meilleur projet de leurs élèves (participation individuelle ou en équipe d'au plus quatre élèves) et jusqu'à trois projets ayant reçu une « mention honorable ». Durant la deuxième ronde, les jurys régionaux évalueront les meilleurs projets soumis par les enseignants de chaque région pour déterminer ceux qui participeront à la présentation nationale.

À la présentation nationale Mon argent, mon avenir, les gagnants régionaux feront une présentation virtuelle en direct de cinq à sept minutes sur le contexte de leur création : l'origine de leur idée, l'objectif d'apprentissage, ce qui en justifie l'importance pour les jeunes, les plans associés à leur idée, etc. La présentation nationale virtuelle pourra être vue par tous les Canadiens et aura lieu vers la fin du mois de mai 2021. Le jury réunira des représentants des secteurs de l'éducation, du gouvernement, des affaires et de la jeunesse.

Prix du Concours national de présentations : 1er prix 10 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne gagnante ou, en parts égales, aux membres de l'équipe gagnante 2e prix 5 000 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 2e place 3e prix 2 500 $ pour poursuivre des études ou une formation - remis à la personne ou, en parts égales, aux membres de l'équipe en 3e place

Les meilleures créations des jeunes seront publiées sur le site Web d'un nouveau CENTRE D'APPRENTISSAGE FINANCIER VIRTUEL POUR LES JEUNES à l'intention des enseignants et des parents, qui permettra aux jeunes de se renseigner sur les questions d'argent, d'acquérir des compétences financières et d'être plus à même de se bâtir un bel avenir financier.

Citations

« Le programme Mon argent, mon avenir est l'un des plus novateurs que nous ayons jamais entrepris, a déclaré Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique. Il vise à mobiliser tous les jeunes, de tous les champs d'intérêt, et les encourage à exploiter leur créativité et leur esprit d'initiative pour nous aider à améliorer la littératie financière au Canada. Nous sommes très reconnaissants à la Banque CIBC de son soutien financier et du soutien qu'offriront ses employés partout au pays. Je suis impatient de voir les créations ingénieuses des jeunes. »

« C'est un plaisir de collaborer avec la FCEE pour aider les jeunes Canadiens à améliorer leurs connaissances financières par ce concours visant à stimuler la créativité et l'innovation, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Les membres de notre équipe ont à cœur d'améliorer les choses dans nos collectivités, et nous nous réjouissons d'aider les jeunes Canadiens à réaliser leurs ambitions financières. »

À propos de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif, constitué en vertu d'une loi fédérale. Elle a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique au Canada et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore étroitement avec les ministères, notamment ceux de l'Éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les éducateurs et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tous âges à mieux gérer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

