Un nouveau programme en littératie et en compétences essentielles s'adresse à la population de Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, le 25 févr. 2020 /CNW/ - D'après les statistiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, le taux de chômage à Terre-Neuve-et-Labrador se situe actuellement à 11,8 pour cent. Ce taux est non seulement le plus élevé des dix provinces canadiennes et supérieur à la moyenne nationale de six points, mais il n'affiche également aucune amélioration par rapport à celui de l'année dernière1.

Pour réduire le taux de chômage élevé et résoudre les autres problèmes uniques auxquels la province fait face, ABC Alpha pour la vie Canada a lancé un nouveau programme. Cette organisation de promotion de la littératie active à l'échelle nationale a élaboré un nouveau programme de littératie et de compétences essentielles visant exclusivement à soutenir et à habiliter la population de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'objectif du programme, intitulé Le Savoir en action, consiste à augmenter les occasions d'apprentissage s'adressant aux adultes, aux employés et aux employeurs dans l'ensemble de la province. Le Savoir en action comprend 4 catégories fondamentales pour un total de 24 sujets d'ateliers : compétences essentielles, compétences pour l'emploi, littératie financière et littératie en santé.

Les organismes de promotion de la littératie et les employeurs terre-neuviens-et-labradoriens souhaitant organiser un atelier sur un ou plusieurs des 24 sujets offerts en fonction des besoins et des champs d'intérêt de leurs apprenants et de leurs employés peuvent s'inscrire à l'adresse abclesavoirenaction.ca . Ceux qui offrent un atelier recevront du matériel pédagogique gratuit et peuvent par ailleurs être admissibles à recevoir une rétribution ou une compensation salariale pour chaque participant.

« Ce programme a été conçu spécifiquement en tenant compte des Terre-Neuviens-et-Labradoriens et Terre-Neuviennes-et-Labradoriennes pour qu'ils puissent développer les compétences nécessaires à mener pleinement leur vie à la maison, au travail et dans leur collectivité », a expliqué Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Qu'il s'agisse de mettre à niveau ses compétences pour répondre aux critères d'une main-d'œuvre en évolution, de les développer pour mieux gérer ses finances ou de gagner en assurance pour s'orienter dans le système de santé, Le Savoir en action aborde un certain nombre de domaines dans lesquels les apprenants peuvent profiter d'une formation en littératie et en compétences essentielles. »

Au Canada, 48 % des adultes ont des compétences en littératie inférieures à celles nécessaires pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, ce qui nuit à leur capacité à fonctionner au travail et dans leur vie personnelle. D'après plusieurs études, même les investissements les plus modestes envers la littératie et la formation aux compétences essentielles en milieu de travail peuvent se traduire par des gains importants quant au talent et au rendement des travailleurs, ainsi que par des hausses sur le plan de l'embauche, des revenus, de la rétention des employés, de la productivité et des économies découlant d'une diminution des erreurs et du gaspillage2.

La formation en compétences pour mieux comprendre le système bancaire et de santé et gagner en assurance dans ces domaines s'avère également avantageuse en dehors du lieu de travail.

Au total, 42 % des Canadiens et Canadiennes indiquent que l'argent est une préoccupation quotidienne3, mais selon certaines études, les personnes ayant un niveau d'assurance élevé en matière de finances tendent à avoir des résultats meilleurs que les personnes ayant un niveau faible en ce qui a trait à la gestion quotidienne des dettes et des finances4.

En matière de santé, les personnes ayant un faible niveau de littératie sont plus susceptibles de mal interpréter les étiquettes de mise en garde5, entraînant potentiellement une utilisation inappropriée des produits.

Le programme Le Savoir en action est financé en partie par le Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes du gouvernement du Canada. Pour en apprendre davantage, organiser un atelier ou avoir accès à de la documentation gratuite, visitez abclesavoirenaction.ca .

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de la littératie chez les adultes, visitez www.abclifeliteracy.ca , ou suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy.









1 StatCan 2 UPSKILL Health - Rapport technique sur les travailleurs et les résultats commerciaux : Société de recherche sociale appliquée, 2016 3 Les Canadiens et leur argent, Conseil des normes en planification financière (FPSC), 2016 4 Le lien entre la confiance en matière de finances et les résultats au plan financier chez les Canadiens en âge de travailler - Société de recherche sociale appliquée, 2016 5 Compte-rendu sommaire de la table ronde de l'Institute of Medicine, 2017

