Un nouveau président et chef de la direction mondiale est nommé à TmaxSoft

Relativement à cette nomination, Daeyeon Park, fondateur et président du conseil, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Kv Suresh, qui cumule une vaste expérience en matière de leadership, de ressources humaines, de technologie et de compétences en affaires, laquelle aidera TmaxSoft à élargir davantage son leadership en matière de produits dans les marchés mondiaux. Je suis convaincu que vous avons choisi le meilleur dirigeant de l'industrie pour porter la croissance et le leadership de marché de TmaxSoft dans l'ère de l'infonuagique. »

« Je suis vraiment honoré de faire partie de la famille TmaxSoft, sous la bonne gouverne du professeur Park et de sa vision. En tant que nouveau président et chef de la direction mondiale, je suis ravi de travailler avec le conseil d'administration, l'équipe de direction et nos employés exceptionnels, alors que notre société est en voie de réaliser des choses encore plus grandes », soutient Kv Suresh.

Comptant plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, Kv Suresh est un leader établi qui s'est illustré à maintes reprises par des réalisations internationales dans l'ensemble des secteurs d'activité. Avant d'occuper son poste le plus récent à Wipro Limited, il a assumé des fonctions de direction à Accenture, Tata Consultancy Services (TCS) et Hexaware, où il était responsable de la gestion de la stratégie, du développement des affaires, des ventes et des opérations.

À propos de TmaxSoft

TmaxSoft est un innovateur mondial au sein du secteur des logiciels axé sur le nuage informatique, l'infrastructure et la mise à niveau de systèmes dépassés. Ses solutions offrent aux responsables de l'information des opérations de remplacement viables pour appuyer leurs grands centres mondiaux de TI et accroître leur avantage concurrentiel. La société TmaxSoft a été fondée en 1997 en Corée et compte aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans 20 centres stratégiques partout dans le monde. Veuillez consulter le www.tmaxsoft.com pour obtenir plus d'information.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1003591/TmaxSoft_Kv_Suresh.jpg

SOURCE TmaxSoft

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kelly McClure, kelly.mcclure@tmaxsoft.com, us.tmaxsoft.com

Related Links

us.tmaxsoft.com