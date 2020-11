Un nouveau portail pour faire rayonner les technologies propres à l'international

MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres, dévoile RADAR, un portail qui permet de détecter la présence à l'international de technologies propres d'ici. Grâce à une navigation facile et intuitive, RADAR permet en un coup d'œil de découvrir les retombées économiques et environnementales des innovations du Québec qui contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs climatiques et environnementaux de nombreux pays.

RADAR s'inscrit dans les efforts d'Écotech Québec à faire connaître davantage le savoir-faire du Québec en matière d'innovations qui contribuent à la lutte aux changements climatiques et à l'utilisation plus rationnelle des ressources.

« Avec RADAR, nous désirons générer de nombreuses occasions d'affaires pour les innovateurs du Québec qui ont été sévèrement affectés par la fermeture des marchés internationaux à cause de la pandémie, a mentionné Denis Leclerc, président et chef de la direction. Le Québec regorge de technologies propres et nous voulons les mettre en valeur de façon originale pour que la relance soit verte et prospère. »

Écotech Québec invite les innovateurs à faire connaître leurs réalisations à l'international pour les inclure dans RADAR qui deviendra rapidement le portail de référencement et de rayonnement des innovations vertes d'ici. La première phase de RADAR a été rendue possible grâce à la contribution du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM).

Consultez la plateforme RADAR : https://ecotechquebec.com/radar/

À propos d'Écotech Québec

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici -- entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements -- afin d'accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire fondateur de l'Alliance CanadaCleantech, membre de l'International Cleantech Network et membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse. www.ecotechquebec.com

