Un nouveau partenariat simplifie la commande en ligne de nourriture sur ordonnance pour animaux de compagnie au Canada

BURLINGTON, ON, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Un nouveau partenariat ajoute des fonctionnalités supplémentaires à une plateforme de commerce électronique canadienne pour les nourritures sur ordonnance pour animaux de compagnie.

MaVitrineVétérinaire Canada Inc. facilite pour tous les établissements vétérinaires canadiens d'offrir à leur clientèle la simplicité d'achat en ligne de nourriture pour animaux de compagnie nécessitant une ordonnance vétérinaire. De plus, une option pratique d'autoapprovisionnement garantit aux propriétaires d'animaux de ne pas manquer de nourriture sur ordonnance dont ils ont besoin, ce qui améliore la santé et le bien-être de leurs animaux.

Ce partenariat réunit officiellement Veterinary Purchasing Co. Ltd., le plus grand centre de distribution vétérinaire au Canada, et Acumenex Veterinary Solutions Inc., un leader des logiciels de boutique en ligne destinés au secteur vétérinaire.

« Le partenariat formel réalisé par la création de MaVitrineVétérinaire Canada nous permet de passer à un nouveau niveau de service qui ne serait pas possible sans le soutien d'un distributeur tel que Veterinary Purchasing », déclare Kathy Davies, PDG d'Acumenex. « C'est un excellent moyen pour les médecins vétérinaires d'étendre la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leur clientèle et leur engagement commun envers la santé de leurs animaux de compagnie.»

Les médecins vétérinaires peuvent proposer à leur clientèle de commander en ligne via MaVitrineVétérinaire en ajoutant le lien vers leur site Web, permettant ainsi aux propriétaires d'acheter des nourritures sur ordonnance prescrites à leur animal pour être livrées à domicile ou pour être ramassées à l'établissement vétérinaire. La plateforme à faible coût est développée et maintenue au Canada.

Une large gamme d'autres produits liés aux animaux de compagnie est disponible pour être commandée en même temps. Toute la logistique d'exécution des commandes est gérée par des centres de distribution vétérinaires agréés par Santé Canada à travers le Canada. Les établissements vétérinaires n'ont donc pas à gérer l'inventaire, à traiter les transactions de commerce électronique ou à s'occuper de l'exécution des commandes.

« Les médecins vétérinaires sont heureux de fournir à leurs clients ce nouveau niveau de service à la clientèle sous la forme d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux nourritures sur ordonnance, y compris l'option d'autoapprovisionnement », a déclaré Rick Culbert, PDG de Veterinary Purchasing et membre du conseil d'administration de MaVitrineVétérinaire. « Nous savons que l'alimentation basée sur les nourritures sur ordonnances est mieux respectée lorsque les propriétaires d'animaux de compagnie bénéficient de la commodité de commander en ligne et renouvelable automatiquement. Cela signifie que les animaux de compagnie maintiennent leur régime alimentaire bien plus longtemps, ce qui permet à ces animaux d'être en meilleure santé et de vivre plus longtemps ».

Pour plus d'informations sur MaVitrineVétérinaire Canada, rendez-vous à l'adresse info.myvetstore.ca (disponible en anglais seulement) ou composez le 1-877-492-9711.

Renseignements: Rick Culbert, numéro de téléphone 1-519-284-5199, courriel Rick.Culbert@vpcl.on.ca; Kathy Davies, numéro de téléphone 1-905-635-0587, courriel KathyD@acumenex.com