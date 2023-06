ROTTERDAM, Pays-Bas, et HOHENWESTEDT, Allemagne, 16 juin 2023 /CNW/ - LyondellBasell et AFA Nord, l'un des principaux recycleurs de films agricoles, ont convenu de créer un partenariat 50:50 dans le but de recycler les déchets d'emballage secondaire souple après commercialisation. L'entreprise née du partenariat, LMF Nord GmbH, prévoit de construire une usine de recyclage mécanique dans le nord de l'Allemagne afin de transformer les déchets de polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) et de polyéthylène basse densité (LDPE) en matériaux plastiques recyclés de qualité pour utilisation dans des emballages souples. Le début de la production est prévu pour le début de 2025.

Les emballages plastiques secondaires, comme les films extensibles ou rétractables, sont principalement utilisés pour maintenir les biens de consommation emballés ensemble et les protéger contre la contamination et les dommages pendant le transport et l'entreposage. Jusqu'à aujourd'hui, cette matière était difficile à recycler en matières premières de grande qualité capables de répondre aux exigences de l'industrie de l'emballage en ce qui concerne la solidité et la transparence de son produit final.

« Ce partenariat fournira des matériaux LDPE et LLDPE recyclés et complétera notre gamme CirculenRecover actuelle de produits en polyéthylène et polypropylène haute densité, a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, solutions circulaires et faibles en carbone. Cela s'ajoute aux efforts que nous déployons dans le domaine du recyclage avancé et va dans le sens de notre stratégie de centre intégré, dans le cadre de laquelle nous investissons en amont pour fournir des matières premières provenant de divers flux de déchets plastiques. Grâce à cette gamme complète de solutions efficaces, nous demeurons le partenaire privilégié de nos clients. »

La nouvelle unité de recyclage devrait produire 26 000 tonnes par an de LDPE et de LLDPE recyclés que LyondellBasell commercialisera au moyen de sa gamme de produits CirculenRecover, qui seront utilisés dans diverses applications, des films extensibles aux films rétractables pour collations. La gamme de produits CirculenRecover comprend un large éventail de matériaux recyclés mécaniquement qui sont actuellement utilisés dans de nombreuses applications : des appareils électriques aux bouteilles de détergent et aux valises.

TM Recycling GmbH, une société sœur d'AFA Nord, sera chargée de fournir la matière première à LMF Nord GmbH. TM Recycling est également membre du Mensing Group.

« Nous exploitons déjà depuis plusieurs années la seule usine de recyclage de films agricoles en Allemagne et nous possédons une vaste expérience dans la production de matériaux recyclés, explique Andreas Mensing, directeur général d'AFA Nord. Avec LyondellBasell, nous pouvons contribuer à une économie circulaire et accroître la disponibilité de solutions recyclées pour des applications d'emballage souple. »

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell, un chef de file mondial de l'industrie chimique qui crée des solutions pour un mode de vie quotidien durable. Grâce à la technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Dans toutes nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies de polyoléfine, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs et de grande qualité pour des applications allant du transport durable et de la salubrité des aliments à l'eau potable et aux soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos d'AFA Nord

AFA Nord est une entreprise de recyclage LDPE/LLDPE spécialisée dans le recyclage des films LDPE fortement contaminés provenant des industries de l'agriculture et de la construction. Nous offrons une « vraie » boucle fermée, en récupérant les films directement des fermes, en les recyclant et en produisant des granules que nos partenaires convertissent en nouveau film, puis nous vendons le film aux agriculteurs.

TM Recycling GmbH est une société sœur d'AFA Nord et est également membre du Mensing Group. TM Recycling sera responsable de fournir la matière première de LMF Nord GmbH.

Énoncé prospectif pour LyondellBasell

Les énoncés du présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques importants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comprenant, sans toutefois s'y limiter, notre capacité d'atteindre nos objectifs de développement durable, y compris la capacité d'accroître la production de polymères recyclés et renouvelables; l'obtention des approbations réglementaires requises; et la construction et l'exploitation réussies des installations décrites dans le présent communiqué. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se trouve au www.LyondellBasell.com à la page Relations avec les investisseurs, ainsi que sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission au www.sec.gov .

