Grâce à ce partenariat intersectoriel, 20 nouveaux participants en provenance de Montréal, Toronto et Halifax s'ajouteront au programme 2020. Pendant les deux prochaines années, le programme se déploiera vers Ottawa, Calgary et Vancouver, ce qui permettra de soutenir un total de 70 nouveaux cinéastes et 55 anciens étudiants pour 2021 et 2022.

Les participants au programme bénéficient d'un mentorat et d'une formation offerts par des experts reconnus dans de nombreux domaines de la production de films, comme la scénarisation, la réalisation, le montage et la postproduction. Ils auront également la possibilité de créer des courts métrages documentaires individuels portant sur l'intégration sociale des personnes issues des communautés noires au Canada.

En 2019, 15 cinéastes âgés de 18 à 30 ans et issus des communautés noires de Montréal, de Toronto et de Halifax ont pris part au programme. Ils ont tous présenté leurs courts métrages documentaires en première mondiale lors de la plus récente édition du Festival International du Film Black de Montréal, ainsi qu'en première ontarienne au Festival du Film Black de Toronto et en première du Canada atlantique au Festival du Film Black de Halifax.

Fabienne Colas est disponible pour des entrevues concernant ce nouveau partenariat.

Citations

« Les artistes noirs représentent le groupe le plus marginalisé et le plus mal desservi de la communauté artistique au pays. Nous sommes donc ravis de nous associer à Netflix, à la Banque Nationale du Canada et au Fonds des médias du Canada pour développer le programme Être Noir.e au Canada d'un océan à l'autre. Cela permettra d'amplifier les voix des cinéastes noir.e.s émergents dans tout le pays à un moment important de notre histoire. Ce partenariat marque une étape concrète vers une plus grande inclusion de la diversité dans l'industrie cinématographique canadienne. »

- Fabienne Colas, présidente et chef de la direction de la Fondation Fabienne Colas

« Pour créer plus d'histoires qui suscitent de l'empathie et qui permettent de comprendre ce que vivent les Noir.e.s, il faut d'abord donner aux créateurs noirs plus d'occasions de développer leur art. Être Noir.e au Canada offre une importante plateforme pour le perfectionnement de jeunes artistes noirs au pays et Netflix est fier de soutenir le développement de ce programme. »

- Stéphane Cardin, directeur des politiques publiques, Netflix Canada

« Promouvoir l'inclusion de cinéastes noir.e.s et assurer une relève forte contribueront à démontrer que l'avenir est porteur, économiquement et socialement, pour la communauté noire, et au-delà celle-ci. En tant que grand partenaire de la production audiovisuelle au pays, la Banque Nationale est fière de s'allier à des organisations de plusieurs horizons pour soutenir le programme Être Noir.e au Canada, l'incubateur de la Fondation Fabienne Colas. »

- Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale

« Le FMC s'est récemment engagé à combattre le racisme systémique dans le secteur audiovisuel au pays. La formation et le mentorat sont essentiels pour que des changements significatifs et durables puissent se produire. Le soutien de l'initiative Être Noir.e au Canada de la Fondation Fabienne Colas est une étape importante vers la représentation et l'équité raciale. Nous sommes profondément motivés à soutenir un changement durable. Nous sommes impatients de voir la prochaine génération de scénaristes noir.e.s canadiens changer l'histoire et abolir les stéréotypes pour le public d'ici et du monde entier. »

- Valerie Creighton, présidente et chef de la direction, Fonds des médias du Canada

À propos de la Fondation Fabienne Colas

La Fondation Fabienne Colas (FFC) est un organisme artistique à but non lucratif qui se consacre à la création de ponts et à l'avancement de l'éducation dans le domaine des arts ainsi qu'au soutien de la création, de la production, de la promotion et de la diffusion du cinéma, de l'art et de la culture au Canada et ailleurs. Pour remplir sa mission, la Fondation a mis sur pied neuf festivals et programmes ayant pour but de briser les barrières, de célébrer la diversité et de favoriser l'unité, la compréhension et l'inclusion. Depuis sa création en 2005, ses initiatives et ses festivals ont présenté et soutenu plus de 2 000 artistes et attiré près d'un million de festivaliers au Canada, aux États-Unis, en Haïti et au Brésil. La Fondation promeut principalement la culture noire à Montréal, Toronto, Halifax, New York et Salvador de Bahia (Brésil), et la culture québécoise à Port-au-Prince.

À propos de Netflix

Netflix est le chef de file mondial du divertissement en continu, avec 193 millions d'abonnements payants dans plus de 190 pays donnant accès à des séries télé, des documentaires et des longs métrages dans un vaste éventail de genres et de langues. Les membres peuvent visionner des titres à volonté, n'importe quand, n'importe où, sur la plupart des écrans connectés à Internet. Ils peuvent visionner, arrêter et reprendre le visionnement, le tout sans publicités ni contrat à long terme.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 317 milliards de dollars au 30 avril 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA).

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, promeut, développe et finance la production d'applications et de contenus canadiens pour toutes les plateformes audiovisuelles. Le FMC oriente les contenus canadiens vers un environnement numérique mondial concurrentiel en renforçant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le gouvernement du Canada et les distributeurs canadiens de services par câble, par satellite et par IP contribuent au financement du FMC.

Personne-ressource pour les médias:

Talar Adam

Relationniste

Fondation Fabienne Colas

514-833-0274

[email protected]

www.EtreNoirAuCanada.com

Initiative Être Noir.e au Canada : À propos

Au sujet du programme Être Noir.e au Canada

Être Noir.e au Canada est une initiative pancanadienne créée par le programme « Relève et Diversité » de la Fondation Fabienne Colas; lancée en 2014 à Montréal pour remédier au manque chronique de diversité à l'écran et en dehors. Depuis, le programme s'est étendu à Toronto et à Halifax, et gagnera bientôt Calgary, Ottawa et Vancouver, devenant ainsi une véritable initiative de diversité d'un océan à l'autre.

Être Noir.e au Canada soutient les personnes noires âgées de 18 à 30 ans dans la création d'un court métrage documentaire qui est ensuite diffusé lors de prestigieux festivals de films noirs dans certaines villes du pays. Les cinéastes émergents bénéficient d'une formation et d'un mentorat offerts par des professionnels de l'industrie comme des producteurs, des réalisateurs, des équipes de production et des monteurs, en plus de pouvoir participer à des ateliers de perfectionnement. Le programme comprend également le perfectionnement professionnel stratégique continu des anciens étudiants.

En formant de jeunes cinéastes noirs, Être Noir.e au Canada change les histoires à l'écran. L'initiative a une véritable incidence sur la diversité au pays en offrant toutes leurs chances aux cinéastes noirs et en augmentant leur représentation devant et derrière la caméra.

Grâce à ce nouveau soutien de Netflix, de la Banque Nationale et du Fonds des médias du Canada, le programme Être Noir.e au Canada s'étendra comme suit au cours des trois prochaines années :

Être Noir.e au Canada 2020

Montréal, Toronto , Halifax

, Total de 35 cinéastes noirs

20 nouveaux cinéastes vont rejoindre le programme

Un total de 15 anciens étudiants du programme de 2019 bénéficieront d'une formation et d'un mentorat personnalisés sur la préparation des demandes de financement pour leurs prochains projets, sur les pratiques exemplaires en matière de marketing, sur le réseautage et sur les éventuelles productions en collaboration, entre autres

Être Noir.e au Canada 2021

Montréal, Toronto , Halifax , Ottawa , Calgary , Vancouver

, , , , Total de 55 cinéastes noirs

35 nouveaux cinéastes vont rejoindre le programme

Un total de 20 anciens étudiants du programme de 2020 bénéficieront d'une formation et d'un mentorat personnalisés sur la préparation des demandes de financement pour leurs prochains projets, sur les pratiques exemplaires en matière de marketing, sur le réseautage et sur les éventuelles productions en collaboration, entre autres

Être Noir.e au Canada 2022

Montréal, Toronto , Halifax , Ottawa , Calgary , Vancouver

, , , , Total de 70 cinéastes noirs

35 nouveaux cinéastes vont rejoindre le programme

Un total de 35 anciens étudiants du programme de 2021 bénéficieront d'une formation et d'un mentorat personnalisés sur la préparation des demandes de financement pour leurs prochains projets, sur les pratiques exemplaires en matière de marketing, sur le réseautage et sur les éventuelles productions en collaboration, entre autres

SOURCE Netflix