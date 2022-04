WHITEHORSE, YT, le 28 avril 2022 /CNW/ - Il est important d'effectuer une transition vers une production d'énergie propre et durable pour bâtir des collectivités en santé. Les collectivités du Nord sont particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques, et investir dans des projets d'infrastructure d'énergie renouvelable est l'une des principales façons d'allier développement économique et action climatique.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre responsable de la Société de développement du Yukon, et Doris Bill, cheffe de la Première Nation des Kwanlin Dün, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour le projet de parc éolien sur la colline Haeckel. Ce projet permettra d'augmenter la quantité d'énergie renouvelable mise à la disposition des Yukonnais.

Dans le cadre de ce projet, on installera quatre éoliennes modernes sur la colline Haeckel, à Whitehorse. L'énergie produite par ces éoliennes alimentera le réseau énergétique du Yukon, ce qui en fera le premier parc éolien raccordé au réseau dans le Nord du Canada. Les travaux sont déjà en cours et la construction devrait être terminée en novembre 2023.

On estime que ces éoliennes produiront suffisamment d'électricité pour alimenter jusqu'à 650 foyers au cours de leur durée de vie de plus de 20 ans. Cela signifie que ces éoliennes pourront remplacer l'équivalent de plus de 40 millions de litres de carburant diesel, ce qui pourrait entraîner des réductions des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 115 000 tonnes. On s'attend également à ce que ces éoliennes puissent alimenter le réseau en énergie tout au long de l'hiver, lorsque la demande d'énergie est à son plus haut niveau sur le territoire.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, 8 millions de dollars dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (CERRC) et près de 5 millions de dollars par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor). La Société de développement du Yukon investit 485 000 $ dans ce projet et Eagle Hill Energy Limited Partnership (détenu à 100 % par Chu Níikwän LP, la société de développement de la Première Nation des Kwanlin Dün) alloue plus de 2 millions de dollars au projet.

« Les Yukonnais ne sont que trop conscients des effets des changements climatiques. Tandis que le Yukon continue d'accueillir de nouveaux résidents et entreprises, nous devons accroître nos sources d'énergie tout en réduisant nos émissions de GES. Ces nouvelles éoliennes, qui seront reliées au réseau énergétique du Yukon, permettront au réseau de mieux répondre à la demande d'électricité en hiver et de réduire notre dépendance au diesel. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées est un outil clé de la stratégie nationale qui permet d'assurer l'accès à une énergie propre et abordable dans les collectivités de tout le pays. En soutenant les collectivités du Yukon, qui font face aux changements climatiques à un rythme accéléré, le gouvernement du Canada favorise un avenir plus propre, plus sain et plus prospère pour les Yukonnais et tous les Canadiens, en vue d'atteindre l'objectif de consommation nette zéro d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Un environnement propre et une économie forte vont de pair. C'est pourquoi notre gouvernement fait cet investissement important dans le projet de parc éolien sur la colline Haeckel, qui aidera à répondre aux besoins en énergie propre du Yukon tout au long de l'année. Ce projet permettra de réduire la pollution, d'accroître la quantité d'énergie et d'assainir l'air pour les résidents du Yukon. CanNor demeure un solide partenaire à mesure que le projet avance, et je tiens à remercier tous les partenaires qui travaillent à la réalisation du projet. Ce financement favorisera une économie de l'énergie propre au Yukon et créera de bons emplois pour les résidents du Nord et les Premières Nations. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

« Le projet de parc éolien sur la colline Haeckel constitue une étape importante qui permettra au Yukon d'intégrer une plus grande quantité d'énergie renouvelable et de réduire ses émissions, dans le but d'atteindre les objectifs de la stratégie Notre avenir propre. Notre gouvernement est fier des premiers investissements effectués dans le projet dans le cadre de l'Initiative pour l'innovation en matière d'énergie renouvelable et du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique. Ce projet montre ce qui peut être accompli lorsque les collectivités, les Premières Nations et les gouvernements fédéral et territorial s'unissent pour bâtir un avenir plus vert. »

L'honorable John Streicker, ministre responsable de la Société de développement du Yukon

« L'investissement de Chu Níikwän LP dans l'énergie renouvelable est un investissement dans la santé future de nos terres, de nos ressources et de notre peuple. En participant à des projets comme celui-ci sur notre territoire traditionnel par l'entremise de notre société de développement, la Première Nation des Kwanlin Dün réalise et active le potentiel de développement économique énoncé au chapitre 22 de notre entente définitive. La vague de froid de l'hiver dernier a entraîné une demande d'électricité record au Yukon, et cette demande ne fera qu'augmenter à l'avenir. Nous sommes fiers de participer à l'amélioration de la sécurité énergétique pour tous les Yukonnais. »

Doris Bill, cheffe de la Première Nation des Kwanlin Dün

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, 40 projets d'infrastructure publique ont été approuvés à Whitehorse , pour une contribution fédérale totalisant plus de 197,6 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totalisant plus de 197,6 millions de dollars. Durant cette période, plus de 45 milliards de dollars ont été alloués à des collectivités de tout le Canada pour soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, ce qui comprend plus de 1,1 milliard de dollars pour des projets d'énergie verte.

pour soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial, ce qui comprend plus de 1,1 milliard de dollars pour des projets d'énergie verte. Le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique soutient la sécurité énergétique dans les collectivités du Nord, y compris les collectivités autochtones, grâce à des investissements permettant de moderniser les systèmes énergétiques existants à base de combustibles fossiles, ainsi que de compléter ou de remplacer ces systèmes par des solutions axées sur l'énergie renouvelable.

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées est un programme de 220 millions de dollars qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées grâce au déploiement et à la démonstration de projets d'énergie renouvelable, au soutien de l'efficacité énergétique, ainsi qu'au renforcement des compétences et des capacités locales.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

