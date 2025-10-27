CALGARY, AB, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Collèges et instituts Canada (CICan) et trois instituts autochtones - le Nicola Valley Institute of Technology, le Saskatchewan Indian Institute of Technologies et la Six Nations Polytechnic - ont créé un nouveau partenariat visant à renforcer l'entrepreneuriat autochtone et la formation en gestion au Canada.

Grâce à une somme de 12 M$ US (environ 16 M$ CA) garantie par la BHP Foundation, l'initiative connue sous le nom Mamawi réunit CICan et ces trois établissements autochtones dans un partenariat ancré dans le leadership ainsi que dans les savoirs, les façons d'être et de faire autochtones. Un Cercle de gouvernance représentant les quatre partenaires supervisera sa direction et ses efforts.

Ces partenaires travailleront ensemble pour élargir les opportunités de formation, de mentorat et de recherche appliquée en vue d'améliorer les retombées économique et sociale des apprenants et apprenantes et des communautés autochtones. Ensemble, ils créeront des outils destinés à aider les apprenants, apprenantes et les entrepreneurs autochtones à développer et à renforcer leurs compétences, à lancer des entreprises et à générer des emplois significatifs tout en favorisant un écosystème entrepreneurial autochtone innovant qui soutiendra la prospérité durable et axée sur la communauté.

Ce partenariat renforcera également la capacité des instituts autochtones à concevoir et offrir des programmes, à élargir les soutiens tels que l'accès aux Aînés, aux gardiennes et gardiens du savoir et aux services de garde et à lancer des modèles d'enseignement novateurs, par exemple des cours axés sur le territoire et des horaires flexibles, qui améliorent la persévérance.

Toute première initiative autochtone nationale réalisée par l'entremise de CICan, Mamawi marque une étape importante vers la réconciliation par l'éducation et les partenariats. Sa portée s'étendra à travers le réseau de collèges, instituts, cégeps et établissements polytechniques canadiens, autochtones et non autochtones, qui profiteront de partenariats communautaires renforcés et de programmes enrichis.

Les employeurs canadiens et le secteur financier auront ainsi accès à un bassin diversifié de talents hautement qualifiés qui accroîtront la résilience des entreprises, consolideront la croissance économique et participeront concrètement au progrès vers la réconciliation économique.

Le partenariat a été officialisé lors d'une cérémonie traditionnelle protocolaire tenue le dimanche 26 octobre à Calgary, dans le cadre du Colloque national sur l'éducation autochtone 2025.

Lisez le communiqué complet incluant les citations des partenaires : https://www.collegesinstitutes.ca/fr/news-release/un-nouveau-partenariat-de-16-m-renforce-lentrepreneuriat-autochtone-et-la-formation-en-gestion-partout-au-canada/

Citations fournies par Dr John Chenoweth (NVIT), Riel Bellegarde (SIIT), Rebecca Jamieson (SNP), Pari Johnston (CICan) et Kristen Ray (BHP Foundation).

SOURCE Les collèges et instituts du Canada

Relations avec les médias : Collèges et instituts Canada, Matthew Smith, [email protected]; BHP Foundation, Laura Clifton-Jones, [email protected]