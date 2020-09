NORTH FERGUS, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Les membres, leur famille et les membres retraités de l'Association de la Police provinciale de l'Ontario (OPPA) et de l'Association des Officiers de la Police provinciale de l'Ontario auront désormais un meilleur accès aux services de soutien en santé mentale grâce à un nouveau partenariat annoncé aujourd'hui.

Cette décision s'appuie sur un partenariat existant mis en place il y a six mois en réponse à la crise en matière de problèmes de santé mentale, qui prend de l'ampleur chez les membres de la Police provinciale de l'Ontario. En mars 2020, Dalton Associates a établi un partenariat avec l'OPPA pour offrir un service complet de conciergerie et d'aide qui guide les membres et leur famille dans le domaine de la santé mentale et leur assure un accès sans précédent à un soutien en matière de psychologie et de santé mentale par l'intermédiaire du programme de bien-être en santé mentale Encompas.

Aujourd'hui, Dalton Associates fait équipe avec l'Association des psychologues de l'Ontario (APO) pour accroître le nombre de cliniciens disponibles et améliorer la façon dont ses membres peuvent accéder à des soins. Une nouvelle technologie optimisée par Strata Health puisera dans la vaste base de données des fournisseurs de soins de l'APO, ainsi que dans liste existante de fournisseurs de soins de santé, pour apporter les meilleurs soins possibles aux membres du corps policier en les mettant rapidement et automatiquement en relation avec des psychologues et d'autres fournisseurs de soins selon leurs besoins et leurs préférences uniques.

Cette technologie permettra également d'accélérer le processus de traitement des demandes pour tous les services en santé mentale disponibles par l'intermédiaire du programme Encompas. Ce qui signifie que les membres et leur famille bénéficieront d'un accès plus rapide à des soins. La technologie prendra en considération des facteurs comme le temps d'attente, l'emplacement géographique, les besoins en services et les préférences virtuelles en matière de soins. Elle sera également tout à fait conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ainsi qu'à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS).

« La technologie d'appariement des ressources de Strata Health, la meilleure du secteur, associée au réseau de cliniciens de l'APO est un avantage majeur pour l'OPPA et ses membres », a déclaré Richard Morrison, directeur général de l'APO.

« Nous sommes fiers d'offrir de meilleurs services à ceux qui servent les Ontariens chaque jour. Nos officiers gèrent souvent des situations de crise et de stress intense et nous devons soutenir leur bien-être au moyen de programmes efficaces auxquels ils auront accès rapidement. La technologie de Strata Health est un pas audacieux vers la prestation de soins améliorés », a ajouté Carl Dalton, directeur général de Dalton Associates.

Le programme Encompas continuera d'offrir une gamme complète de services en santé mentale, notamment un accès à des travailleurs sociaux, à des psychologues, à des psychothérapeutes et à des psychiatres.

« L'OPPA est extrêmement satisfaite du partenariat entre Dalton Associates et l'APO. Le programme de bien-être en santé mentale Encompas de l'OPPA optimisé par Dalton Associates permet à nos membres d'avoir accès à des experts dont la spécialité répond à leurs besoins uniques. Grâce à ce nouveau partenariat avec l'APO et au recours à la technologie par l'intermédiaire de Strata, nous nous réjouissons à l'idée que nos membres seront désormais référés rapidement aux services appropriés, » a indiqué le président de l'OPPA, Rob Jamieson. « Nous tenons à rappeler à nos membres qu'ils peuvent joindre en tout temps les responsables du programme de bien-être en santé mentale Encompas au 1-866-794-9117 ou visiter le site www.encompascare.ca/fr_ca/.»

À propos de l'Association de la Police provinciale de l'Ontario

L'Association de la Police provinciale de l'Ontario (OPPA), dont le siège social est situé à Barrie, joue le rôle d'agent négociateur pour son effectif qui totalise près de 10 000 policiers en uniforme et membres civils. De même, l'OPPA se fait le porte-parole de ses membres pour promouvoir des normes améliorées en matière de santé et de sécurité, ainsi que de meilleures mesures de soutien pour ses membres souffrant de blessures de stress opérationnel. Pour en savoir plus, visitez le site www.oppa.ca.

À propos de Dalton Associates

Constitué en 1995, Dalton Associates (DA) est un organisme de services en matière de santé mentale et de psychologie, dont la mission est de fournir aux collectivités de l'Ontario des services spécialisés de santé mentale et de bien-être de qualité qui sont culturellement adaptés, sécuritaires, accessibles et opportuns. L'engagement de DA à fournir des programmes et des services personnalisés en matière de santé mentale favorise les partenariats qu'elle établit avec les organismes, les entreprises et les collectivités, pour veiller à la prestation de mesures de soutien personnalisées qui font la promotion d'un bien-être mental durable. Pour en savoir plus sur les programmes et services en santé mentale de DA, visitez le site www.daltonassociates.ca.

À propos de l'Association des psychologues de l'Ontario

L'Association des psychologues de l'Ontario (APO) est l'organisation professionnelle qui représente la psychologie en Ontario. L'APO fait la promotion de la santé mentale et du bien-être des Ontariens, et elle inspire l'excellence des professions en lien avec la psychologie par l'intermédiaire de la recherche, de l'éducation, de l'excellence clinique et de la défense des intérêts de ses membres. L'APO vise l'atteinte d'un système de santé où tous les Ontariens ont accès à des services psychologiques, où les psychologues peuvent exercer leur plein potentiel, et où les services professionnels que les psychologues fournissent sont reconnus à leur juste valeur. www.psych.on.ca

À propos de Strata Health Solutions

Forte de près de 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies de la santé, Strata Health est le chef de file dans la prestation d'outils numériques et intelligents en ce qui a trait à l'affectation des ressources, aux transitions des patients et aux innovations visant le roulement des patients dans la séquence de soins. Strata Health fournit un soutien aux clients du secteur des soins de la santé sur trois continents et aide plus de 12 millions de patients à l'échelle mondiale à obtenir plus rapidement les soins dont ils ont besoin. Les solutions logicielles de Strata améliorent l'expérience des patients, des cliniciens et des diverses compétences en matière de soins de santé dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.stratahealth.com.

