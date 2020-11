Un nouveau magasin Maxi ouvre ses portes à Mont-Saint-Hilaire

Comptant 115 magasins partout au Québec, la bannière Maxi est reconnue comme étant le chef de file des détaillants à escompte dans le domaine de l'alimentation. Présente dans le paysage québécois depuis plus de 35 ans, la bannière Maxi déploie divers programmes et services afin que les consommateurs y réalisent des économies, sans devoir faire de compromis sur la fraîcheur et la qualité.

« Partout au Québec, la bannière Maxi est reconnue comme une destination de choix des consommateurs à la recherche non seulement de produits à prix compétitifs, mais aussi de fraîcheur, de grande qualité et de produits locaux, indique Patrick Blanchette, vice-président, Maxi. Le succès de nos magasins s'explique par notre politique de bas prix, l'expérience de magasinage conviviale et sans souci que nous offrons, les projets d'investissements, l'amélioration constante de notre offre, mais d'abord et avant tout par la fidélité de notre clientèle et de nos collègues engagés et talentueux. »

Les consommateurs du Maxi de Mont-Saint-Hilaire pourront ainsi profiter des avantages du généreux programme de récompenses PC Optimum, de l'application Flashfood qui permet aux clients de se procurer à rabais des articles approchant de la date de péremption et ainsi contribuer à réduire le gaspillage alimentaire, du service d'épicerie en ligne PC Express et de la politique d'égalisation des prix - Imbattable Point final. Lancé en 2012, ce programme a comme objectif d'offrir aux Québécois les meilleurs prix sur des centaines d'articles chaque semaine. Cela signifie que si une bannière concurrente vend un article identique à un prix inférieur, Maxi égalera ce prix1, sur simple présentation d'une preuve. Depuis son lancement, le programme Imbattable fait économiser plusieurs millions de dollars par année aux Québécois.

Afin de marquer cette ouverture et pour témoigner de sa volonté d'activement soutenir la communauté, Mme Lyne Blondin, directrice du magasin, a remis un don de 1 500 $ à la Fondation de l'autisme. Mme Sophie Renaud, directrice générale de la Fondation, était présente pour recevoir le don. La Fondation de l'autisme a pour mission d'offrir du répit pour contribuer à la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille.

« Nous attendons nos clients avec impatience et croyons fermement qu'ils découvriront avec enthousiasme ce nouveau magasin. Nous sommes fiers de leur offrir une expérience de magasinage rapide, agréable, simplifiée, sans souci, au meilleur prix et surtout sécuritaire », affirme Lyne Blondin, directrice du magasin Maxi de Mont-Saint-Hilaire. « Notre engagement à offrir les meilleurs prix ne se fait pas au détriment du choix ou de la qualité. Nous accordons une importance accrue à l'assortiment et à la qualité de nos produits frais et locaux afin de pouvoir pleinement répondre à l'ensemble des besoins de nos consommateurs. Vous trouverez en effet chez Maxi un vaste éventail de produits des plus grandes marques, y compris nos produits exclusifs sans nom et le Choix du Président ainsi qu'une grande variété de produits biologiques et de soins naturels. »

À propos de Maxi

La bannière Maxi est membre du groupe Loblaw. Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

