REGINA, SK , le 20 oct. 2022 /CNW/ - Une jeune entreprise canadienne qui a créé un outil d'évaluation numérique pour surveiller les symptômes de la maladie de Parkinson a remporté le Défi d'impact national d'AGE-WELL 2022.

Lors de la présentation gagnante, Bronwyn Bridges, cofondatrice et chef de la direction de PragmaClin, a déclaré que l'objectif ultime est que les personnes vivant avec la maladie de Parkinson obtiennent de l'aide plus rapidement et des résultats plus précis.

Bronwyn Bridges, cofondatrice et chef de la direction de PragmaClin, a remporté le Défi national d’impact 2022 d’AGE-WELL pour son outil numérique de suivi de la progression de la maladie de Parkinson. Photo par : Michael Bell. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

L'idée est venue lorsque Mme Bridges était étudiante en maîtrise. Elle travaillait alors avec Gord Genge, qui vit avec la maladie de Parkinson. « Il est venu me voir avec une idée brillante pour aider les autres, qui s'est traduite par le développement d'un logiciel complet appelé PRIMS. »

Le système PRIMS surveille les symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson. Voici comment il fonctionne : Premièrement, la personne atteinte de la maladie de Parkinson répond à un sondage à domicile pour déterminer ses aptitudes à composer avec la vie quotidienne. Ensuite, au bureau du médecin, la personne se tient devant un ordinateur équipé de caméras de suivi du corps et effectue une série de tâches. Le logiciel PRIMS attribue ensuite une note fondée sur des données en temps réel, sur une échelle d'évaluation de la maladie de Parkinson reconnue internationalement.

« Les données du logiciel aideront les cliniciens à évaluer et à surveiller l'état d'un patient et à adapter ses médicaments ou sa physiothérapie, si nécessaire, a déclaré Mme Bridges. PRIMS aide les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à faire le suivi de leurs symptômes, à partir de leur portail personnel ».

Mme Bridges a déclaré que le prix en espèces de 20 000 dollars gagnés dans le cadre du Défi national d'impact d'AGE-WELL servira à financer la prochaine phase d'essais de validation, le dépôt de demandes de brevets, l'expansion de l'équipe, etc. L'objectif est la commercialisation complète du produit d'ici 2024.

Cinq finalistes ont participé hier à la présentation en direct, où ils ont expliqué de quelle façon leur solution pourrait avoir une incidence positive sur les personnes âgées ou leurs aidants naturels au Canada.

Le deuxième prix a été décerné à Singular Hearing, qui utilise l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux types d'appareils acoustiques qui permettent aux gens de rester connectés. L'entreprise fabrique HeardThat, une application pour téléphone intelligent destinée aux personnes ayant de la difficulté à entendre la parole lorsqu'il y a du bruit de fond, comme dans les restaurants. Singular Hearing a remporté un prix en espèces de 5 000 $.

Care2Talk Technologies a reçu le prix Choix du public pour sa plateforme de communication et de santé accessible et intuitive conçue pour révolutionner la façon dont les aînés communiquent avec leurs fournisseurs de soins de santé et leurs proches.

Le Défi national d'impact d'AGE-WELL, qui est l'un des concours destinés aux entreprises en démarrage les plus passionnants au Canada, reconnaît et soutient les meilleures jeunes entreprises dans le secteur en pleine croissance des technologies du vieillissement. Cette année, le concours a eu lieu dans le cadre du congrès annuel d'AGE-WELL à Regina, en Saskatchewan.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les finalistes et sur la compétition, consultez le site : https://agewell-nce.ca/fr/fr-national-impact-challenge

Pour en savoir plus sur PragmaClin, consultez : www.pragmaclin.com

