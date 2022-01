TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - FêteFone [fetefone.ca] est une alternative unique permettant aux personnes invitées à un mariage ou à un événement spécial d'enregistrer des messages vocaux à l'aide d'un téléphone vintage élégant au lieu d'écrire dans un livre d'or traditionnel. Après cinq années couronnées de succès aux États-Unis, l'offre s'étend maintenant au Canada.

Un nouveau livre d’or audio, enregistré via un téléphone vintage, immortalise les mariages et les événements à travers le Canada (Groupe CNW/FeteFone Canada ULC)

En effet, les personnes résidant au Canada peuvent désormais visiter fetefone.ca pour choisir leur style de téléphone favori parmi plus de 20 options offertes par l'entreprise. Le téléphone est ensuite expédié à partir du Canada et livré directement à la porte des client·es. Lors de l'événement, les personnes désirant laisser un message décrochent le combiné, entendent un message de salutation préenregistré par les hôte·sses de l'événement, puis elles laissent un message affectueux après la tonalité. Une fois le téléphone renvoyé à l'entreprise, les client·es reçoivent un enregistrement numérique, avec l'option additionnelle de le recevoir sous forme de disque vinyle. Cet enregistrement compile les messages précieux laissés par leurs proches qui pourront être chéries pour la vie.

« Les événements se déroulent incroyablement rapidement. Ils laissent peu de traces qui nous permettent de nous souvenir de ces instants magiques une fois qu'ils ont pris fin », explique Michael Radolinski, créateur de FêteFone et planificateur chevronné de mariages et d'événements. « Nous avons la chance de pouvoir offrir un élément décoratif interactif qui préservera la voix de vos proches pour les années à venir. »

FêteFone est une technologie simple et autonome qui ne requiert pas de service Internet, de connexion cellulaire ou de ligne téléphonique. Grâce aux styles de téléphone variés (élégants, modernes, rétros, kitsch et ornementés) et à l'option virtuelle qui permet à toutes les personnes invitées (y compris celles qui ne peuvent pas assister à l'événement en personne) d'appeler à partir de leur propre téléphone pour laisser un message, il y a un FêteFone adapté tous les types de soirées.

À propos de FêteFone Canada ULC

FêteFone Canada ULC [fetefone.ca] est une petite entreprise basée en Ontario, au Canada, appartenant à des membres de la communauté LGBTQIA+. La société est une filiale de FêteFone LLC qui gère la distribution de FêteFone au Canada. L'entreprise FêteFone LLC, qui s'occupe de l'expérience client FêteFone de A à Z partout à travers le monde, a été fondée par un planificateur de mariages et d'événements primé qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation d'événements d'envergure internationale.

Des logos, photos haute définition et plus encore sont disponibles au fetefone.ca/fr-ca/ressources/press .

Retrouvez FêteFone sur Instagram et sur TikTok :

instagram.com/fetefone

tiktok.com/@fetefone

SOURCE FeteFone Canada ULC

Renseignements: Michael Radolinski, 226.400.3383, [email protected]