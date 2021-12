UN NOUVEAU LEADERSHIP SUR LA GESTION DE L'EAU POTABLE À SAINT-LIN-LAURENTIDES

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'assemblée publique du conseil municipal du lundi 13 décembre, les élus de Saint-Lin-Laurentides ont adopté une résolution historique de contrôle intérimaire afin de limiter le développement résidentiel sur le territoire de la Ville.

Cette forme de moratoire permet une pause temporaire afin d'offrir au nouveau conseil le temps de réflexion nécessaire à l'adoption d'une stratégie d'approvisionnement en eau qui pourra régler avec pérennité les problématiques actuelles du réseau d'aqueduc.

L'élection du nouveau conseil municipal dirigé par le maire Mathieu Maisonneuve, ainsi que l'arrivée en fonction récente de M. Mauricio Ulloa Astete, ing., à titre de Directeur des services techniques, marque une nouvelle ère dans la gestion de l'eau à Saint-Lin-Laurentides.

« Je comprends parfaitement les désagréments vécus par nos citoyens et nous ne ménagerons aucun effort pour régler le problème, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Nous avons choisi de prioriser les besoins de nos citoyens actuels avant de procéder à des projets résidentiels d'envergure », a déclaré M. Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentides.

À propos du contrôle intérimaire

Prendre de front la problématique en eau de la Ville nécessite une multitude de rencontres de planification stratégique et une quantité importante d'analyses. Il est nécessaire de concerter les acteurs de la région et les différents ministères concernés.

Le contrôle intérimaire est un mécanisme juridique qu'un conseil municipal peut mettre en place pour « geler » une situation le temps nécessaire de l'analyser et de prendre les décisions qui s'imposent. Ainsi, il n'y aura plus de développements résidentiels sur le territoire de Saint-Lin-Laurentides qui pourraient accentuer le déficit d'approvisionnement en eau au détriment de ses citoyens actuels.

Il s'agit d'une mesure exceptionnelle et temporaire de 90 jours qui s'applique dès maintenant à tous les projets de quatre unités et plus. « Nous voulons prendre le temps de réévaluer la situation et d'analyser toutes les options. Il va de soi que nous ne pouvons pas prendre les bonnes décisions si le développement résidentiel change les paramètres constamment », a soutenu le maire de Saint-Lin-Laurentides.

Monsieur Maisonneuve et le conseil réitèrent que l'approvisionnement en eau potable est leur priorité absolue et que cette pause dans le développement est un exemple du sérieux que cet enjeu revêt pour toute l'équipe municipale.

Pour toute question additionnelle sur le contrôle intérimaire, les Saint-Linois sont invités à écrire à l'adresse courriel suivante : [email protected] ou à consulter la foire aux questions sur le site internet de la municipalité : www.saint-lin-laurentides.com.

