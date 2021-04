Un nouveau joueur prend sa place dans le milieu du divertissement !

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Avec l'idée de diffuser la culture du plaisir dans tous les milieux, est né RHA Divertissement. Les hommes d'affaires Érick Boily et Martin Bruneau ainsi que l'humoriste Frank Grenier ont décidé de s'associer pour fonder RHA Divertissement et ainsi offrir une vaste gamme de produit aux milieux corporatif, scolaire et publicitaire.

Avec une demande grandissante de produits adaptés et avec le but d'élargir leur bassin de talent, ils ont aussi lancé l'académie RHAD qui se veut une école de perfectionnement en humour pour tous les niveaux. Depuis février, des cours sont maintenant offerts en France pour les professionnels du milieu de l'humour.

L'équipe de RHA Divertissement a décidé d'innover dans le milieu corporatif avec plusieurs produits qui aideront les entreprises à mobiliser leurs employés par le plaisir ! ''La pandémie a amené une anxiété et lourdeur générale dans les entreprises, le retour au balancier devra se faire vers un focus sur l'humain avec une priorité sur un climat de travail agréable pour tous'' soutient Érick Boily président du Groupe RHA. Le télétravail a démontré ses limites et plusieurs gestionnaires ont beaucoup de difficulté à mobiliser leurs employés à distance, les problèmes de santé mentale ont pris une proportion très importante combiné aux nouveaux milléniaux vont constituer bientôt une part très importante dans la main d'œuvre disponible, RHA Divertissement répond à un besoin bien présent.

La grande force de RHA Divertissement réside dans la mixité de leurs expertises. Leur offre convient à tous et est adaptable, allant de la conférence (revisité au gout du jour) au spectacle à grand déploiement dans le secteur événementiel.

Le milieu de l'éducation est aussi une cible atteinte par RHA Divertissement, allant de la création de cursus académique aux ateliers spécialisés en passant par une gamme nouveau genre de camps de jours et activités parascolaires, RHA Divertissement s'est associé à plusieurs grandes institutions pour partager son savoir et surtout faire vivre la notion de plaisir sous plusieurs formes !

''Avec une banque de talent incroyable à l'interne incluant Pierre-Bruno Rivard, Marko Métivier, Étienne Dano, Maxim Martin, Marie-Line Pitre, Édith Landry-Michaud, Rolland Assal ainsi que Martin Racine, RHA Divertissement est un allié de choix pour plusieurs de vos besoins'' indique fièrement Frank Grenier le Directeur général de l'entreprise.

Avec plusieurs grandes réalisations déjà à leur actif, l'équipe de RHA Divertissement est bien positionnée pour être un joueur majeur dans le paysage de la création publicitaire en s'associant avec les agences marketing qui souhaite un vent de fraicheur dans leurs projets.

À propos du Groupe RHA

Créé en 2008, le groupe RHA est une firme de consultation en ressources humaines qui vise à Recruter (RHA International), développer (RH Affaires) et mobiliser (RHA Divertissement) la main d'œuvre dans toutes les entreprises au Canada. Avec son siège social en plein cœur du Plateau Mont-Royal, le groupe RHA possède des bureaux dans plusieurs région du Québec et en Ontario et des partenariats à travers la Francophonie mondiale supporté par son OBNL, l'agence Franc succès.

