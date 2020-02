Un nouveau joueur en mobilité à Rimouski - Vidéotron offrira aux Rimouskois la meilleure expérience client au Québec

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de déploiement et de tests dans le Bas-Saint-Laurent, Vidéotron annonce qu'elle lance officiellement son réseau mobile à Rimouski. 12 autres municipalités1 de la région pourront bénéficier de la meilleure expérience client au Québec, et ce, dès aujourd'hui.

Vidéotron souhaite desservir un nombre grandissant de consommateurs. Étant déjà bien établi dans les régions de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles, il était tout à fait naturel pour Vidéotron de choisir Rimouski comme prochaine destination pour étendre sa couverture mobile.

Les Rimouskois auront à partir d'aujourd'hui plus de choix quand viendra le temps de faire le choix d'un fournisseur mobile. Il est important de souligner que la présence d'un 4e joueur fort contribue directement à une baisse des tarifs2. Si une grande majorité de Québécois paient moins cher que le reste du pays pour leurs services mobiles, c'est grâce à la présence de Vidéotron sur le marché de la mobilité.

« Nous l'avons dit dans le passé : nous évaluerons et saisirons toute occasion de croissance au Québec. L'arrivée de Vidéotron permettra aux résidents de la région d'avoir accès à ce qu'il se fait de meilleur sur le marché. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

« Vidéotron a toujours eu une relation privilégiée avec les Québécoises et les Québécois, notamment grâce à la qualité du service et de l'expérience qu'elle offre à ses clients. Je suis fier que l'arrivée d'un nouveau joueur dans la région permette une saine concurrence dans le marché de la mobilité, et ce, au plus grand bénéfice des Rimouskoises et les Rimouskois. » a ajouté Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Pour souligner son arrivée, Vidéotron offrira 10$ de rabais supplémentaires par mois sur ses forfaits Zen en exclusivité aux citoyens de la région. Ceux qui souhaitent passer à la meilleure expérience client peuvent le faire au kiosque Vidéotron de SonXPlus, en visitant le videotron.com ou en contactant un conseiller au 1877 512-0911.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

1 Mont-Joli, Saint-Anaclet-de-Lessard, Sainte-Luce, Price, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Donat, Sainte-Flavie, Saint-Joseph-de-Lepage, Les Hauteurs et Saint-Marcelin.

2 http://corpo.videotron.com/site/salle-presse/communique/1040

