Un nouveau hangar pour Airmedic à Québec

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Airmedic est fière d'annoncer la construction d'un nouveau hangar spécialisé dans le transport médical aérien à l'aéroport international Jean-Lesage (YQB). Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le plan de développement de l'entreprise et permettra l'augmentation de sa capacité opérationnelle et son offre de service en transport médical aéroporté et héliporté.

Cette initiative permettra de mieux répondre à l'augmentation des besoins en transport médical aérien et héliporté. Des bureaux y seront aménagés et un équipement du type caserne permettra l'optimisation du temps de réponse de nos équipes de vol. La bâtisse pourra accueillir un plus grand nombre d'appareils dans une perspective d'avenir.

« L'annonce faite par le premier ministre d'un programme de transport médical héliporté pendant la campagne électorale et la volonté d'améliorer le soutien aéroporté aux communautés éloignées nécessitera à court terme l'utilisation d'une force opérationnelle rapide et adaptée. Airmedic souhaite que ses infrastructures permettent de répondre adéquatement aux besoins des transports médicaux régionaux et collaborer avec le secteur public pour optimiser la desserte. » affirme Sophie Larochelle, cheffe de direction d'Airmedic.

Plusieurs régions du Québec ont été identifiées comme névralgiques par M. Legault. Ainsi, la nouvelle base de Québec permettra d'utiliser adéquatement les ressources disponibles à l'aéroport internationale de Jean-Lesage pour les régions limitrophes à la Capitale Nationale. « L'expertise du secteur privé est fondamentale dans l'opérationnalisation de ce programme. » ajoute Mme Larochelle.

« Nous sommes fiers qu'Airmedic ait choisi l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) pour la construction de son nouveau hangar. L'implantation de cette entreprise québécoise novatrice sur les terrains de l'aéroport s'aligne parfaitement avec notre planification stratégique qui implique de diversifier nos activités et nos revenus en plus de renforcer le rôle de moteur économique régional de YQB. » s'est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Airmedic possède actuellement six PC-12, un avion à réaction PC-24 et six hélicoptères spécialisés en transport médical. Nous souhaitons, dans un avenir proche devenir une force d'intervention efficace au bénéfice des québécois et québécoises.

