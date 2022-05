Un nouveau groupe de médecine familiale universitaire au CLSC de Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la désignation du groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) du CLSC de Hochelaga-Maisonneuve ainsi que l'inauguration de ses nouveaux locaux.

Cette désignation universitaire, octroyée par l'Université de Montréal, signifie que le GMF-U constituera désormais un lieu d'enseignement et de développement des connaissances pour les résidents en médecine, mais également les futurs professionnels œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. À compter du début du mois de juillet, plusieurs médecins résidents de l'Université de Montréal se joindront d'ailleurs aux équipes.

Le projet de GMF-U est un des premiers projets d'un portefeuille de projets qui visent à rehausser l'offre de soins et services du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Grâce à un investissement de plus de 150 millions $, plusieurs installations du CIUSSS seront modernisées.

Cette désignation viendra ainsi compléter les actions de prévention et de promotion de la santé et les soins offerts par le CLSC. L'intégration des dimensions préventives et curatives fait du CLSC de Hochelaga-Maisonneuve un pôle de santé important dans le quartier, et ce, au bénéfice des résidents et de leurs familles. Notons que depuis quelques mois déjà, la population a accès à des services médicaux offerts par les médecins de la clinique, mais aussi par des infirmières praticiennes spécialisées et plusieurs autres professionnels de la santé.

Citations :

« Notre objectif pour les prochaines années est d'offrir à tous les Québécois une expérience patient axée sur l'accessibilité et la qualité des soins. La concrétisation de ce projet très attendu dans le quartier de Hochelaga-Maisonneuve s'inscrit dans la vision de notre Plan santé. L'ouverture de ce GMF-U au sein du CLSC facilite la prise en charge médicale et permet d'offrir un éventail de soins et de services dans un même point de service. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre gouvernement est résolument engagé à améliorer l'accès aux soins de santé dans l'est de Montréal, là où les besoins sont grandissants. La création de ce GMF-U est donc une excellente nouvelle pour la population du quartier de Hochelaga-Maisonneuve. La concrétisation de ce beau projet représente un gain important pour la communauté en matière de santé. Je tiens à remercier les équipes qui ont participé à sa réalisation, de même que toutes celles qui unissent leurs forces et leurs compétences au bénéfice des résidents du secteur. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le coût total pour la réalisation du projet est d'environ 5 millions $, financé à hauteur de 2,5 millions par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et de 2 millions par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le solde de 500 000 $ a été financé par le gouvernement du Canada .

. Par ailleurs, la population desservie par le CLSC de Hochelaga-Maisonneuve bénéficie de soins et de services offerts par une équipe multidisciplinaire qui couvrent plusieurs volets et clientèles, notamment :

les services pour la jeunesse;



les soins à domicile;



la dépendance et l'itinérance;



la santé mentale jeunesse et adulte;



les organisateurs communautaires.

