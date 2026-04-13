MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Fondaction Gestion d'actifs (FGA) et Triodos Investment Management (Triodos IM) lancent Value Nature Fund I, un fonds de capital naturel à capital fixe, dont l'objectif est d'atteindre 300 millions d'euros. Le fonds visera à financer la transition des terres agricoles et des forêts vers des pratiques régénératrices et plus proches de la nature en Amérique du Nord et en Europe. Fondaction, fonds de travailleurs basé au Québec qui gère plus de 4,25 milliards de dollars d'actifs et précurseur en finance durable depuis plus de 30 ans, investit 25 millions de dollars dans le fonds à titre d'un des investisseurs fondateurs du fonds.

Le levier du capital naturel

Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude, investir dans le capital naturel offre aux investisseurs une occasion inégalée de poursuivre plusieurs objectifs simultanément. Il permet de créer de la valeur en accompagnant la transition vers des chaînes d'approvisionnement alimentaires et forestières durables, de protéger les portefeuilles contre la volatilité des marchés et les pressions inflationnistes, de renforcer la résilience de secteurs économiques clés, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques et de biodiversité.

Selon Investors for Purpose, 65 % des détenteurs d'actifs intègrent désormais la nature et la biodiversité dans leurs stratégies de développement durable, et près de 200 milliards de dollars américains sont investis chaque année, à l'échelle mondiale, dans la protection, la restauration et la gestion durable de la nature¹. Toutefois, ces investissements restent insuffisants : ils demeurent bien loin des 700 milliards de dollars américains estimés nécessaires pour inverser la perte de biodiversité et restaurer les écosystèmes naturels.

Deux gestionnaires d'actifs engagés à placer l'impact au cœur de leur stratégie

Value Nature Fund I réunit l'expertise de FGA en matière d'investissements axés sur l'impact sur les marchés environnementaux nord-américains et dans les secteurs du capital naturel, à la solide expérience de Triodos IM en investissement d'impact au sein des systèmes alimentaires et agricoles durables en Europe. Le fonds ciblera des investissements en agriculture régénérative et en sylviculture respectueuse de la nature en Europe, au Canada et aux États-Unis, avec pour ambition de convertir l'ensemble des actifs du portefeuille à ces pratiques durables.

FGA et Triodos IM ont mis en place une approche bisectorielle et bicontinentale permettant de générer des rendements issus de multiples facteurs de valeur non corrélés. Cette stratégie repose sur la diversité des systèmes agricoles et forestiers, des marchés de consommation, des conditions climatiques et des cadres réglementaires. Elle contribue ainsi à réduire la volatilité du portefeuille tout en exposant les investisseurs à des opportunités diversifiées et encore largement inexploitées.

Value Nature Fund I a l'intention d'être classé comme un véhicule d'investissement relevant de l'article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Le fonds s'engage à communiquer des indicateurs de performance clés (KPI) mesurables dans trois domaines : la biodiversité et les services écosystémiques, l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, et le bien-être collectif. En conséquence, une partie de la rémunération du gestionnaire liée à la performance sera directement déterminée en fonction de ces objectifs d'impact.

Citations

« Le capital naturel apporte une réponse structurelle à la dégradation des écosystèmes et permet aux investisseurs institutionnels de gérer des risques financiers qui ne peuvent plus être ignorés. Notre engagement dans Value Nature Fund I reflète notre conviction qu'un capital patient et bien structuré peut catalyser un changement systémique significatif, et que les investisseurs institutionnels canadiens ont à la fois la responsabilité et l'opportunité de jouer un rôle clé dans cette transition. » -- Jonathan Coupland, directeur de portefeuille, Fondaction

« L'engagement de Fondaction à titre d'investisseur fondateur constitue une validation forte de la thèse sur le capital naturel que nous développons depuis des années. Le capital institutionnel a un rôle essentiel à jouer dans la transition des exploitations agricoles et des forêts dont nous dépendons, et Value Nature Fund I a été conçu précisément pour répondre à cet enjeu. Nous sommes fiers de lancer cette stratégie aux côtés de Triodos Investment Management, avec le soutien de l'un des investisseurs responsables les plus engagés du Canada. » -- Philippe Crête, directeur général à l'investissement, FGA

« Value Nature Fund I reflète l'ambition commune de Triodos Investment Management et de Fondaction Gestion d'actifs de mobiliser des capitaux institutionnels à grande échelle pour soutenir la transition des terres agricoles et des forêts vers des pratiques régénératrices et plus proches de la nature. En combinant nos expertises, ce fonds offre aux investisseurs une stratégie diversifiée pour créer de la valeur résiliente dans des actifs réels, tout en générant des résultats mesurables en matière de biodiversité, de climat et de bien-être social. » -- Karel Nierop, responsable Produits et Solutions, Triodos IM.

Pour plus d'informations

Les investisseurs institutionnels sont invités à consulter le site www.valuenaturefund.com.

‍À propos de Fondaction Gestion d'actifs

Fondaction Gestion d'actifs est un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs.

Filiale de Fondaction, FGA canalise les capitaux à grande échelle vers des secteurs à fort potentiel d'impact, accélérant ainsi la transformation profonde et durable de l'économie. FGA gère actuellement des plateformes de fonds œuvrant dans des domaines comme la transition énergétique, la protection du capital naturel, les marchés environnementaux et l'économie circulaire.

Pour obtenir plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Triodos IM

Depuis plus de 30 ans, Triodos Investment Management met en relation des investisseurs souhaitant orienter leurs capitaux vers un changement durable et positif avec des entrepreneurs et des entreprises engagés dans cette voie. À ce titre, nous agissons comme catalyseur dans des secteurs clés de la transition vers une économie plus juste, plus durable et plus humaine.

Nos activités d'investissement s'articulent autour de cinq thèmes de transition interdépendants : l'alimentation, les ressources, l'énergie, la société et le bien-être. Notre mission en tant qu'acteur financier est de faciliter et d'accélérer ces transitions essentielles.

Triodos Investment Management est un investisseur d'impact à l'échelle mondiale et une filiale à 100 % de Triodos Bank.

Actifs sous gestion au 31 décembre 2025 : 5,5 milliards d'euros.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Notes à l'attention des rédacteurs

1 « Integrating Nature and Biodiversity into Investment: An Asset Owner Perspective », Pensions for Purpose, 27 janvier 2025. Disponible en ligne (en anglais) :

https://www.investorsforpurpose.com/knowledge-centre/press/2025/01/27/Integrating-nature-and-biodiversity-into-investment-an-asset-owner-perspective-press-release/#:~:text=London%2C%20UK%20%E2%80%93%2027%20January%202025%3A%20An%20unprecedented,by%20the%20First%20Sentier%20MUFG%20Sustainable%20Investment%20Institute

« Biodiversity & Natural Capital: where pension funds are and what comes next? » Pension for Purpose, 23 février 2026. Disponible en ligne (en anglais) :

https://www.investorsforpurpose.com/knowledge-centre/press/2026/02/23/UK-pension-funds-are-putting-money-into-nature-targeting-returns-of-up-to-20-press-release/

SOURCE Fondaction Gestion d'actifs

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