Un nouveau fonds de micro-prêts est maintenant disponible pour les femmes entrepreneures autochtones

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et les institutions financières autochtones (IFA) participantes sont heureuses d'annoncer la création d'un nouveau Fonds de prêts aux femmes entrepreneures de 5 millions de dollars.

Les IFA de partout au pays offrent maintenant le Fonds de prêts aux femmes entrepreneures au nom d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Les femmes entrepreneures des Premières Nations, inuites et métisses de partout au pays peuvent désormais accéder à des prêts pouvant atteindre 50 000 dollars pour démarrer ou développer leur entreprise.

« Les femmes autochtones sont intelligentes, résilientes et motivées, mais elles continuent de faire face à des obstacles importants lorsqu'elles souhaitent lancer ou faire croître leur entreprise », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique. « C'est pourquoi nous nous sommes assurés que le Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures offre un soutien ciblé aux femmes autochtones afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel, créer des emplois locaux et stimuler la croissance économique dans leurs communautés. »

En 2020, l'ANSAF s'est fixé pour objectif d'augmenter de 50 % d'ici 2025 le nombre de femmes entrepreneures autochtones ayant accès au financement par le biais des IFA. Actuellement, environ 30 % des entreprises soutenues par le réseau sont détenues ou détenues en copropriété par des femmes. Le nouveau Fonds de prêts pour les femmes entrepreneurs aidera l'ANSAF et le réseau des IFA à atteindre leur objectif de servir davantage de femmes entrepreneures autochtones.

« Les femmes autochtones ont souvent de la difficulté à accéder au financement en raison d'obstacles tels que les exigences en matière d'équité, de participation à temps plein dans leur entreprise, etc. Le Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures s'attaque à ces obstacles en offrant aux femmes autochtones un accès au microfinancement pour les aider à atteindre le succès qu'elles méritent », a déclaré Shannin Metatawabin, chef de la direction de l'ANSAF.

Le Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures est bâti sur le programme existant destiné aux femmes entrepreneures autochtones de l'ANSAF, qui a été lancé dans 32 IFA au printemps 2022. Le programme comprend actuellement des formations et des ateliers pour les femmes entrepreneures autochtones, ainsi qu'un fonds de micro-prêts qui offre jusqu'à 20 000 $ en fonds de prêts destinés aux femmes entrepreneures autochtones.

Désormais, grâce aux 5 millions de dollars supplémentaires engagés par ISDE, les IFA disposeront de ressources supplémentaires pour offrir des micro-prêts à un nombre accru de femmes autochtones. Le nouveau financement améliorera le programme en mettant davantage de capitaux à la disposition des femmes entrepreneures autochtones. Les IFA ont engagé près de 2 millions de dollars supplémentaires dans le fonds pour soutenir les femmes entrepreneures autochtones.

« Nous avons connu une participation importante au programme de micro-prêts et nous accueillons des fonds supplémentaires pour financer davantage de femmes entrepreneures métisses. Le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat féminin nous permettra d'offrir davantage de capital et d'opportunités à nos clientes. » a déclaré Pam Larson, PDG du Fonds de développement Clarence Campeau.

Les femmes entrepreneures autochtones peuvent présenter une demande au Programme pour les femmes entrepreneures autochtones et au Fonds de prêt pour les femmes entrepreneures par l'entremise de leur IFA régionale. Les entreprises admissibles doivent appartenir à plus de 50 % à des femmes autochtones.

Rachelle Baird est propriétaire et exploitante de Superior Remote Catering, une entreprise de restauration à distance qui se spécialise dans le travail avec les camps forestiers sur l'île de Vancouver. En collaboration avec la Nuu-Chah-Nulth Economic Development Corporation (NEDC) et son personnel dévoué, Baird a reçu une aide de financement grâce au Fonds de prêts pour les femmes entrepreneures pour l'aider à assumer les coûts de réouverture de son entreprise.

« Le soutien incroyable du NEDC et du Fonds de prêts aux femmes entrepreneures m'a permis de relancer mon entreprise, Superior Remote Catering, après le récent ralentissement que de nombreuses entreprises ont connu. Je suis tellement honorée d'être la première femme entrepreneure autochtone à avoir reçu le financement pour faire avancer mon entreprise avec succès et encourager les autres qui ont besoin de ce type de soutien à contacter leur IFA locale », a déclaré Baird.

