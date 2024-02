Norea Capital II, S.E.C. est le résultat d'une collaboration entre Norea Capital inc., Investissements Groupe Familles d'Affaires S.E.C, le gouvernement du Québec et la Banque Nationale.





MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Norea Capital inc. (« Norea Capital ») annonce la création d'un nouveau fonds de placement privé canadien, nommé Norea Capital II, S.E.C. (le « Fonds »), axé sur les entreprises privées de taille moyenne.

Le Fonds est doté d'une capitalisation initiale de 300 millions de dollars, qui ont été engagés par Investissements Groupe Familles d'Affaires S.E.C, le gouvernement du Québec, la Banque Nationale et d'autres investisseurs privés. Le Fonds demeure ouvert à accueillir de nouveaux investisseurs jusqu'au 22 juin 2024.

Le Fonds vise à permettre à des entrepreneurs exploitant des entreprises privées de taille moyenne partout au pays œuvrant dans tous les secteurs de l'économie de réaliser leurs projets de relève, de croissance et d'acquisition, de transformation numérique et de transition énergétique.

Les entreprises soutenues bénéficieront de l'appui d'un regroupement d'investisseurs qui sont également des entrepreneurs à succès. Il s'agit d'une occasion unique pour ces entreprises d'avoir accès aux réseaux d'affaires et expertises sectorielles de familles d'affaires établies, ainsi que de l'équipe de Norea Capital.

Dirigée par Luc Ménard, président et associé directeur, l'équipe de Norea Capital soutient déjà près d'une quinzaine d'entreprises. L'équipe est composée d'un groupe de professionnels hautement qualifiés, cumulant plus d'un siècle d'expérience dans le secteur de l'investissement et de la gestion d'entreprises.

Parallèlement à ce lancement, Norea Capital annonce l'intégration sous sa gestion de l'ancienne équipe de Banque Nationale Placements Privés, ainsi que du Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C., renommé Fonds Norea Capital I, S.E.C., et du fonds Coinvestissement Unimax S.E.C.

Citations :

« Nous sommes fiers de commencer les activités de Norea Capital avec une équipe solide et expérimentée ayant fait ses preuves à la Banque Nationale. Le fonds Norea Capital II est le résultat d'une collaboration qui permet à des investisseurs de différentes tailles d'accéder à la classe d'actifs du placement privé, souvent réservée à des investisseurs institutionnels, démontrant ainsi l'appétit pour cette classe d'actifs qui gagnerait à être davantage démocratisée », mentionne Luc Ménard, président et associé directeur chez Norea Capital.

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à l'équipe de Norea Capital afin d'accompagner des entreprises de chez nous qui ont de l'ambition, du talent et une vision entrepreneuriale », dit Pierre Bourgie, porte-parole d'Investissements Groupe Familles d'Affaires S.E.C.

« On investit dans Norea Capital II pour mieux soutenir les entreprises et PME dans les différentes étapes de leur développement. On participe à leur croissance tout en préservant leur savoir-faire ici, au Québec », déclare Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.





« Le lancement du fonds Norea Capital II est la plus récente illustration des solutions innovantes à la portée des entrepreneurs, permettant aux entreprises d'ici de lever les capitaux nécessaires à la réalisation de leurs projets et de les aider à surmonter les défis des prochaines années », souligne Éric Bujold, Chef des relations clients à la Banque Nationale.

À propos de Norea Capital inc.

Norea Capital inc. est un gestionnaire en placement privé issu de l'ancienne équipe de Banque Nationale Placements Privés. L'équipe a sous sa gestion plus de 550 millions de dollars d'actifs répartis en trois fonds : Norea Capital I, S.E.C., Norea Capital II, S.E.C. et Coinvestissement Unimax, S.E.C. Norea Capital inc. propose des opportunités d'investissement diversifiées à une clientèle d'investisseurs aguerris. Le capital mobilisé permet notamment d'accompagner les entreprises en croissance qui sont à la recherche de partenaires stratégiques à long terme.

À propos d'Investissements Groupe Familles d'Affaires S.E.C.

Investissements Groupe Familles d'Affaires S.E.C. est un regroupement de familles d'affaires établies à Montréal, actives au Québec et ailleurs au Canada et à l'étranger qui se joignent à Norea Capital II, S.E.C à titre d'investisseurs pour soutenir des entreprises d'ici désireuses de poursuivre leur développement et leur plein potentiel. Ces entreprises pourront bénéficier d'un accompagnement riche en savoir-faire et d'un large réseau.

Renseignements: Luc Ménard, Président et associé-directeur, Norea Capital, Tél. : 514 992-1311, [email protected]