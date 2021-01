Le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie vise à démocratiser l'accès au profil risque-rendement des marchés privés

TORONTO, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie (le « Fonds »). Stratégie de placement novatrice, ce fonds commun de placement chercher à donner accès aux caractéristiques de rendement amplifié et de volatilité gérée des rachats par capital-investissement américains. Pour ce faire, il reproduit les éléments clés du profil de placement du capital-investissement, dont une exposition active à des secteurs précis, l'effet de levier et une gestion de la volatilité. Ainsi, le fonds a le potentiel d'améliorer le rendement d'un portefeuille dans son ensemble ainsi que sa résilience aux marchés.

Le fonds investit dans des sociétés américaines cotées en Bourse (plutôt que dans le capital-investissement) qui possèdent des caractéristiques semblables à ce que les sociétés de capital-investissement sélectionnent pour leurs placements, dont des entreprises de grande qualité dont la rentabilité est élevée et qui se négocient à des évaluations attrayantes. L'objectif est de surpasser un indice général de petites et moyennes capitalisations américaines, lequel représente de plus près le segment d'intervention du capital-investissement. Le levier financier sera employé de façon à ressembler au processus utilisé par les sociétés de capital-investissement pour les rachats avec effet de levier, et une stratégie de couverture des risques extrêmes visant à contribuer à gérer la volatilité sera utilisée.

« Dans l'ensemble, le capital-investissement a par le passé affiché moins de baisses que les placements traditionnels pendant les périodes de tensions sur les marchés et a surpassé les marchés publics lorsque les conditions économiques étaient difficiles » a déclaré Michael Schnitman, vice-président principal et chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Jusqu'à présent, pour les investisseurs particuliers, l'accès aux occasions de risque-rendement du capital-investissement a été limité. Nous croyons que grâce à des recherches spécialisées et à une expertise quantitative, il est possible de tirer parti des marchés publics pour obtenir des rendements et des niveaux de volatilité semblables à ceux du capital-investissement américain dans un format qui offre aux investisseurs une liquidité quotidienne, un degré élevé de transparence et des exigences de placement minimum peu élevées. »

Le principe de placement a été développé grâce à des recherches approfondies menées dans le cadre d'un partenariat exclusif avec Randolph Cohen, Ph. D., de la Harvard Business School. Le nouveau fonds sera géré par Arup Datta, vice-président principal, chef de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, et Nelson Arruda, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe des stratégies multi-actifs de Mackenzie. Le cabinet du professeur Cohen, PEO Partners, agira également à titre de sous-conseiller du fonds.

« Nous estimons que la collaboration entre les équipes de spécialistes de nos boutiques et le leadership éclairé issu de notre partenariat universitaire se traduiront par des processus rigoureux de sélection des titres, de construction de portefeuilles et d'atténuation du risque de baisse, » a expliqué M. Schnitman.

Il s'agit du sixième fonds proposé par Placements Mackenzie dans le domaine des placements alternatifs liquides depuis le lancement par la société du premier fonds à rendement absolu pour les investisseurs particuliers au Canada, en mai 2018. Le segment des placements alternatifs liquides devrait atteindre 100 milliards $ en actifs sous gestion au Canada au cours des prochaines années.1 Mackenzie est en bonne position pour tirer parti de cette croissance et son approche envers les Actifs alternatifs accessiblesMC vise à aider les investisseurs à mieux comprendre et à intégrer des stratégies alternatives dans leurs portefeuilles.

Le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie est désormais offert à la vente.

1 CIBC Industry Update, juillet 2019, Alternative Mutual Funds: Growth Potential Looks Solid Coming Out of the Gate

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 187 milliards de dollars au 31 décembre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Investments

Renseignements: Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]