Un nouveau développement industriel à Saint-Pie ouvre de nouvelles perspectives économiques dans la MRC des Maskoutains

SAINT-PIE, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Saint-Pie a annoncé l'approbation récente, par le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH), d'un vaste projet de développement industriel par les Constructions Loiselle sur son territoire, celui-ci couvre une superficie totale de 3 millions de pieds carrés.

Ce développement stratégique, situé dans le cœur de la MRC des Maskoutains, permettra de transformer le paysage économique local. Il offre une opportunité exceptionnelle pour l'établissement de nouvelles entreprises et industries, créant ainsi de nombreux emplois et stimulant la croissance économique de la région.

« L'approbation de ce projet par le MAMH témoigne de la confiance placée dans le potentiel économique de Saint-Pie et de la MRC des Maskoutains. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de voir ce développement se concrétiser et d'assister à l'essor industriel qu'il apportera à notre communauté », a souligné M. Mario Saint-Pierre, Maire de la municipalité de Saint-Pie

Ce développement industriel est le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités locales, Construction Loiselle et les différents intervenants, visant à répondre aux besoins croissants des entreprises tout en respectant les normes environnementales et urbanistiques en vigueur. Il prévoit des infrastructures modernes et adaptées pour soutenir les entreprises qui s'y implanteront, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité de la région sur la scène provinciale et nationale.

Les prochaines étapes du projet incluront l'aménagement des terrains, la mise en place des infrastructures nécessaires, et la promotion de ces espaces auprès d'entreprises potentiellement intéressées.

