Un nouveau CPE verra le jour à Notre-Dame-du-Laus

NOTRE-DAME-DU-LAUS, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de répondre aux besoins de nombreuses familles, le gouvernement du Québec confirme que la garderie du Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus deviendra un centre de la petite enfance (CPE) dans les prochains mois. Il s'agit ainsi de la création de 29 places subventionnées, dont 5 pour poupons, pour répondre aux besoins des familles de la région.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, il était accompagné de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, du maire de Notre-Dame-du-Laus, M. Stéphane Roy, et de la présidente du conseil d'administration du Service collectif aux familles, Mme Claudine St-Louis.

Une aide financière provenant du Programme de financement des infrastructures (PFI) sera accordée à l'organisation pour la concrétisation de ce CPE.

Rappelons que ce projet a d'abord été autorisé en tant que garderie subventionnée dans le cadre de l'appel de projets ciblé de 2018 puis, dernièrement, le Ministère l'a autorisé en tant que CPE.

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l'épanouissement de nos tout-petits, et particulièrement ceux de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus. Comme ministre de la Famille, je trouve important de penser hors du cadre afin d'offrir des places qui répondent concrètement aux besoins de chaque région et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les partenaires de la communauté qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour y arriver. Les parents veulent retourner sur le marché du travail, et ces 29 places seront un important appui en ce sens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Quelle belle nouvelle que nous confirme le ministre de la Famille aujourd'hui! Cet investissement répond à un réel besoin du milieu. Les familles de Notre-Dame-du-Laus et des environs auront davantage accès aux services de garde éducatifs à l'enfance du Québec. Cette installation permettra à plus d'enfants de s'épanouir dans un environnement sain, sécuritaire et agréable, et à des parents de profiter de services qui font toute la différence dans le quotidien. Bravo à l'équipe du Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus et au conseil municipal! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Afin de poursuivre cette mission de bienveillance, il nous faut offrir aux tout-petits un lieu où ils pourront se développer, s'épanouir, grandir, un lieu sur lequel les parents pourront compter pour s'installer dans notre village en toute quiétude. Ensemble nous souhaitons bâtir cet élément essentiel pour les familles : une garderie. Soyez assurés du soutien de notre municipalité dans votre projet. »

Stéphane Roy, maire de Notre-Dame-du-Laus

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle! Je suis très heureuse que les parents de Notre-Dame-du-Laus et des environs puissent avoir accès à de nouvelles places subventionnées qui offriront un milieu éducatif sécuritaire à leurs enfants et favoriseront la conciliation travail-famille. »

Claudine St-Louis, présidente du conseil d'administration du Service collectif aux familles

L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets tenu en 2018.

Le CPE du Service collectif aux familles de Notre-Dame-du-Laus s'est vu octroyer 29 places, dont 5 places pour poupons.

s'est vu octroyer 29 places, dont 5 places pour poupons. En février 2019, pour accélérer la création des places et réduire les obstacles à la concrétisation des projets, le Ministère a diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du PFI. Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de places. Ces assouplissements aux règles administratives du PFI s'appliquent sous certaines conditions.

Le financement pour la réalisation des projets pourra être modulé en fonction du coût des travaux entrepris et du respect des règles applicables au PFI des CPE.

Le PFI fournit aux CPE les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

