Un nouveau coordonnateur de l'action gouvernementale à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, informe la population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac que les activités du Bureau d'aide et d'information aux sinistrés se poursuivront sous la coordination de M. Marc Mongeon. Ce dernier prend la relève de M. Jean Séguin, à la suite de la nomination de celui-ci à titre de sous-ministre adjoint au ministère des Transports par le Conseil de ministres.

Tout comme son prédécesseur, M. Mongeon exercera un rôle important dans l'organisation de l'action gouvernementale visant à soutenir les citoyens touchés par les inondations dues à la rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il œuvrait déjà, depuis le mois de mai dernier, auprès des sinistrés de cette municipalité.

« Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude à M. Jean Séguin pour le travail qu'il a accompli afin d'aider les citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à se relever de cette situation difficile. Il a réalisé l'importante tâche qui lui était confiée avec compassion et dévouement envers la population touchée, et je l'en remercie sincèrement. Maintenant, c'est au tour de M. Marc Mongeon de prendre le relais afin de poursuivre les étapes menant au rétablissement de la communauté. Sachez que notre gouvernement est conscient qu'il reste encore beaucoup à faire et qu'il déploiera les efforts requis afin que les sinistrés puissent traverser cette épreuve avec tout le soutien qui leur est nécessaire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

