En tant que VUS hors route intelligent et de luxe sous la marque TANK, le TANK 300 de GWM concrétise la mission de la marque de créer une « marque mondiale à la mode pour la conduite hors route ». Avec ce modèle, une nouvelle catégorie sur le marché des VUS hors route a vu le jour. La marque TANK est la cinquième grande marque lancée par GWM en 2021 et est à l'avant-garde de la nouvelle tendance de développement des VUS.

Le TANK 300 de GWM présente trois principaux avantages, notamment une combinaison solide en matière de puissance, une excellente capacité hors route et un système de contrôle intelligent.

La combinaison solide en matière de puissance est l'une des principales caractéristiques de ce nouveau modèle. Le TANK 300 de GWM est équipé d'un moteur à essence suralimenté à injection directe 2.0 L turbo. Le mariage parfait alliant puissance et couple assure que le véhicule hors route demeure puissant, même sous charge maximale. L'application de la boîte de vitesses 8AT assure non seulement une conduite fluide à grande vitesse, mais également une grande efficacité sur le plan du carburant.

Ce tout nouveau véhicule présente également un excellent avantage en matière de capacité hors route. En particulier, avec un puissant mode traction, l'essieu transversal permet de rouler de manière fluide et de freiner rapidement lorsque le véhicule monte une pente abrupte. Grâce à l'aide puissante de cette machine, le TANK 300 de GWM peut facilement composer avec des conditions routières difficiles et compliquées, comme le désert, les routes inondées d'eau, les escaliers et les pentes abruptes.

La technologie intelligente est une autre fonction puissante du TANK 300 de GWM. Le système vidéo 360° peut être ajusté à diverses perspectives pour photographier rapidement les scènes environnantes. Même lorsque les utilisateurs conduisent dans des conditions météorologiques défavorables, la fonction de surveillance à 360° peut afficher des images claires sur l'écran ACL. Fait intéressant, les conducteurs peuvent également déclencher certaines fonctions par commande vocale pour assurer leur sécurité.

L'an dernier, le TANK 300 de GWM a reçu les prix « Best Users' Popularity Award of the Year » et « Most Anticipated SUV of the Year ». Il a été largement reconnu pour sa performance exceptionnelle. Entre-temps, il a été très bien évalué par le marché chinois. PCAUTO, un média automobile, a déclaré que l'excellent rendement hors route du TANK 300 de GWM met en évidence sa valeur ajoutée en tant que véhicule hors route.

Ce véhicule sera bientôt mis en circulation en Arabie saoudite et en Australie. On s'attend à ce qu'il fasse des percées dans le marché mondial des VUS hors route et à ce qu'il devienne un nouveau modèle vedette.

Le TANK 500 de GWM sera également lancé bientôt sur le marché chinois et pourrait devenir un autre modèle représentatif du segment des VUS.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763142/New_Tough_Off_road_Contender_GWM_TANK300_Arrives_Now.jpg

