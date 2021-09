Un nouveau chapitre pour le Journal Métro, qui entame un grand virage numérique

L'information locale et ultralocale sera plus que jamais au cœur du nouveau Métro, avec un accent particulier sur l'essentiel de l'actualité montréalaise et québécoise. Le nouveau Métro offrira à ses lecteurs une incursion approfondie dans les dossiers sociaux, les enjeux environnementaux, la culture, l'entrepreneuriat et tout ce qui inspire les millénariaux. Le tout, livré dans des formats engageants - infographies, photoreportages, vidéos, contenus courts et créatifs de type TikTok et Reels.

« Avec une vocation 100 % locale, Métro informe les citoyens sur ce qui les touche directement, dit Andrew Mulé, président et directeur général de Métro Média. Nos plateformes offrent une vitrine élargie à l'actualité municipale et à la vie culturelle québécoise, et elles nous permettent de soutenir en exclusivité les produits, initiatives et petites entreprises du Québec. Ce positionnement de la marque Métro nous permet de solidifier notre engagement pour le bénéfice public. »

Virage numérique avec la nouvelle application Métro

Métro innove et redéfinit la façon de présenter l'actualité locale avec un site web renouvelé et une nouvelle application mobile. « Nous sommes très fiers de livrer à nos lecteurs le contenu Métro et le contenu de nos éditions de quartier dans une seule application mobile. Celle-ci permet aux Montréalais de s'informer rapidement, quand et où ils le veulent, sur ce qui se passe à l'échelle locale et ultralocale », affirme Bettie Beauregard, directrice principale, produits et marketing numérique.

Disponible avec les systèmes iOS et Android, l'application gratuite permet aux lecteurs de Métro de sélectionner les nouvelles qui les intéressent en fonction de leurs intérêts et de leur lieu de résidence.

Le Journal Métro continuera à être distribué gratuitement en version papier dans les transports en commun et dans plus de 1200 points de service. Les éditions de quartier, qui font aussi l'objet d'une refonte complète, continueront à être livrées de porte à porte dans la majorité des arrondissements de Montréal.

40 journalistes dédiés à l'information locale

La salle de rédaction de Métro comprend plus de 40 journalistes couvrant plus de 20 territoires sur l'île de Montréal. La nouvelle orientation éditoriale est menée par une équipe de direction jeune et allumée, à l'image de son auditoire : Olivier Robichaud, directeur de l'information ; Frédérique Charest, directeur de l'information locale ; Lili Boisvert, directrice adjointe de l'information (contenu numérique) ; Philippe Lépine, directeur des contenus société et art de vivre, et Marie-Lise Rousseau, à la tête du contenu culture.

De nouveaux collaborateurs et chroniqueurs se joignent à eux pour décoder les tendances et décortiquer l'actualité.

Une mission sociale renouvelée

Dans le contexte économique et socioculturel actuel, les médias locaux sont plus essentiels que jamais pour défendre les intérêts des citoyens et encourager l'économie locale. « Métro documentera l'expérience montréalaise dans toute sa diversité, en offrant une visibilité inégalée aux citoyens, aux artistes, aux commerçants et aux entrepreneurs », conclut Andrew Mulé.

Métro Média est une entreprise médiatique québécoise détenant 25 publications à Montréal et Québec ainsi que le journal Métro, quotidien gratuit de semaine. Les propriétés rejoignent plus de 2,2 M de lecteurs engagés et d'utilisateurs branchés par semaine.

